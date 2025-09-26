हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bollywood Celebrity Bungalow: रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Sep 2025 07:20 AM (IST)
आज है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस. यह दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है. हरे-भरे पेड़-पौधे न सिर्फ़ हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, बल्कि जीवन को भी खूबसूरत बना देते हैं.

इसी बात पर जिक्र करना जरूरी है उस बंगले का, जिसे लोग बसेरा के नाम से जानते हैं. जी हां, यह वही जगह है जहां बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा रहती हैं.
रेखा का यह घर जितना आलीशान है, उतना ही हरियाली से भी भरा हुआ है. बाहर से देखने पर यह बंगला किसी छोटे बगीचे जैसा लगता है, जिसमें हर तरफ़ पेड़-पौधे ज़िंदगी का एहसास कराते हैं.
फाइकस का पेड़- घर के किनारे खड़ा घना फाइकस का पेड़ सबसे पहले नज़र आता है. इसके चमकीले हरे पत्ते दिन भर घर को छांव और ठंडी हवा देते हैं.
कॉर्डिलाइन, गेट के पास लाल और भूरे रंग की पत्तियों वाला कॉर्डिलाइन खड़ा है. छोटे-छोटे झुंड में लगे ये पौधे बंगले की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं.
मनी प्लांट, दीवारों और बालकनी से लटकती बेलें मनी प्लांट की हैं. इन्हें देखने भर से घर में ताजगी और पॉज़िटिविटी का एहसास होता है.
image 7
क्रीपिंग फिग, ऊपरी मंज़िल से नीचे तक लटकती पतली-पतली हरी बेलें क्रीपिंग फिग की हैं. ये ऐसे लगती हैं जैसे घर ने अपने लिए एक हरा पर्दा ओढ़ लिया हो.
फिलोडेंड्रॉन, कहीं-कहीं बड़े चौड़े पत्तों वाला फिलोडेंड्रॉन भी दिखाई देता है. यह नमी वाली मुंबई की हवा में खूब पनपता है और वातावरण को साफ़ रखता है.
गेट के आस-पास और दीवारों के किनारे लगी सजावटी घास और छोटे पौधे पूरे घर को बगीचे जैसा रूप दे देते हैं.
इन पौधों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है. एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Published at : 26 Sep 2025 07:20 AM (IST)
Embed widget