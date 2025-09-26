एक्सप्लोरर
Bollywood Celebrity Bungalow: रेखा के घर में कौन-कौन से लगे हैं पौधे? जानें हर एक की खासियत
Rekha House Plants: एक्ट्रेस रेखा अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनके घर में कौन -कौन से पेड़ लगाए गए हैं और उन पेड़ों की खासियत क्या है
आज है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस. यह दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है. हरे-भरे पेड़-पौधे न सिर्फ़ हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, बल्कि जीवन को भी खूबसूरत बना देते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 07:20 AM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा तरीका गरबा! जानें उत्पत्ति, महत्व और रहस्य!
लाइफस्टाइल
6 Photos
करवाचौथ पर हाथों में सजा ली ये वाली मेहंदी तो नहीं हटेगी किसी की नजर, पड़ोस वाली भाभी पूछेंगी पार्लर का पता
लाइफस्टाइल
7 Photos
अमरूद की पत्तियों का माउथवॉश क्यों है फायदेमंद? जान लेंगे तो हमेशा करेंगे इस्तेमाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
Advertisement
लाइफस्टाइल
6 Photos
नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा तरीका गरबा! जानें उत्पत्ति, महत्व और रहस्य!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion