काम में तेजी से आगे बढ़ने वाले लोग अपनाते हैं ये साइलेंट रूल, जानिए सफलता का असली सीक्रेट

दरअसल जो लोग करियर में आगे बढ़ते हैं, वह दिखावे से दूर रहते हैं. वह लगातार काम करते रहते हैं, वह अपने हर काम का प्रचार नहीं करते, बल्कि चुपचाप अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखते हैं. वहीं बाकी लोग समय निकालकर सोशल मीडिया या दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं, तब यह लोग अपने काम को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं. यही छोटी-छोटी लगातार कोशिश आगे चलकर बड़े नतीजे में बदल जाती है.