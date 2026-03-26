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काम में तेजी से आगे बढ़ने वाले लोग अपनाते हैं ये साइलेंट रूल, जानिए सफलता का असली सीक्रेट
हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास लगभग समान योग्यता, संसाधन और टारगेट होते हैं. लेकिन फिर भी फर्क नजर आता है. इस अंतर की वजह कोई बड़ा राज नहीं बल्कि एक साइलेंट रूल है जिसे लोग चुपचाप फॉलो करते हैं.
आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कई लोग मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास लगभग समान योग्यता, संसाधन और टारगेट होते हैं. लेकिन फिर भी फर्क साफ नजर आता है. इस अंतर की वजह कोई बड़ा राज नहीं बल्कि एक ऐसा साइलेंट रूल है, जिसे सफल लोग चुपचाप फॉलो करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 07:57 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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