दरअसल, तेल सिर्फ बालों को सुंदर नहीं दिखाता, वह उन्हें सुरक्षा भी देता है. यह एक ऐसी परत बनाता है जो धूल, धूप, गर्मी और यहां तक कि पानी की नुकसान पहुंचाने वाली कठोरता से बचाती है. जब यह परत हट जाती है तो बाल हर चीज़ के सीधे संपर्क में आ जाते हैं. उन्हें धोना भी थोड़ा कठोर लगता है और कंघी करना भी रुखा महसूस हो सकता है.