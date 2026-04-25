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City Of Joy Lifestyle: दिन में काम और शाम को कल्चर, जानें कैसी है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की लाइफस्टाइल?
City Of Joy Lifestyle: कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, अपनी अनोखी लाइफस्टाइल, संस्कृति और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है. यही संतुलन इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है.
भारत का हर शहर अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन भारत के पूर्वी हिस्से में बसा कोलकाता सिर्फ बंगाल की राजधानी ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी पहचान, ऐतिहासिक इमारतों और समृद्ध संस्कृति के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है. Kolkata को सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर भी कहा जाता है. यहां की लाइफस्टाइल में एक खास बात देखने को मिलती है, जहां दिन में लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और शाम होते ही पूरा शहर संस्कृति, कला और स्वाद में डूब जाता है.
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Published at : 25 Apr 2026 05:44 PM (IST)
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Opinion