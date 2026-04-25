कोलकाता में दिन की शुरुआत काफी शांत और सादगी भरी होती है. लोग सुबह जल्दी उठकर चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं और अपने दिन की तैयारी करते हैं. ऑफिस जाने वाले लोग समय पर निकलते हैं, वहीं कुछ लोग पार्क में टहलना या योग करना पसंद करते हैं. यहां की सुबह में एक अलग ही सुकून होता है, जो पूरे दिन की शुरुआत को आसान बना देता है.