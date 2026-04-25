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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलCity Of Joy Lifestyle: दिन में काम और शाम को कल्चर, जानें कैसी है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की लाइफस्टाइल?

City Of Joy Lifestyle: दिन में काम और शाम को कल्चर, जानें कैसी है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की लाइफस्टाइल?

City Of Joy Lifestyle: कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, अपनी अनोखी लाइफस्टाइल, संस्कृति और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है. यही संतुलन इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Apr 2026 05:44 PM (IST)
City Of Joy Lifestyle: कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, अपनी अनोखी लाइफस्टाइल, संस्कृति और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है. यही संतुलन इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है.

भारत का हर शहर अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन भारत के पूर्वी हिस्से में बसा कोलकाता सिर्फ बंगाल की राजधानी ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी पहचान, ऐतिहासिक इमारतों और समृद्ध संस्कृति के लिए भी पूरी दुन‍िया में मशहूर है. Kolkata को सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर भी कहा जाता है. यहां की लाइफस्टाइल में एक खास बात देखने को मिलती है, जहां दिन में लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और शाम होते ही पूरा शहर संस्कृति, कला और स्वाद में डूब जाता है.

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यहां की जिंदगी तेज भी है और सुकून भरी भी, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है. Kolkata को City of Joy इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां के लोगों की जिंदगी में कठिनाइयों के बावजूद खुश रहने की एक खास कला देखने को मिलती है.
यहां की जिंदगी तेज भी है और सुकून भरी भी, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है. Kolkata को City of Joy इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां के लोगों की जिंदगी में कठिनाइयों के बावजूद खुश रहने की एक खास कला देखने को मिलती है.
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कोलकाता में दिन की शुरुआत काफी शांत और सादगी भरी होती है. लोग सुबह जल्दी उठकर चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं और अपने दिन की तैयारी करते हैं. ऑफिस जाने वाले लोग समय पर निकलते हैं, वहीं कुछ लोग पार्क में टहलना या योग करना पसंद करते हैं. यहां की सुबह में एक अलग ही सुकून होता है, जो पूरे दिन की शुरुआत को आसान बना देता है.
कोलकाता में दिन की शुरुआत काफी शांत और सादगी भरी होती है. लोग सुबह जल्दी उठकर चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं और अपने दिन की तैयारी करते हैं. ऑफिस जाने वाले लोग समय पर निकलते हैं, वहीं कुछ लोग पार्क में टहलना या योग करना पसंद करते हैं. यहां की सुबह में एक अलग ही सुकून होता है, जो पूरे दिन की शुरुआत को आसान बना देता है.
Published at : 25 Apr 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Kolkata Kolkata City Of Joy Lifestyle City Of Joy Kolkata Culture And Traditional

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