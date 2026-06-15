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Weekend Therapy Tips : वीकेंड पर कर लिए ये पांच काम, तो उतर जाएगी हफ्ते भर की थकान
Weekend Therapy Tips : ऐसे में हम पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी अक्सर देर तक सोना, मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए समय निकाल देते हैं.
ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और डेली की भागदौड़ के बीच हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं. धीरे-धीरे इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि दिमाग पर भी दिखने लगता है.तनाव बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है और मन हर समय थका-थका सा रहता है. ऐसे में हम पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी अक्सर देर तक सोना, मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए समय निकाल देते हैं और सोमवार आते-आते हम फिर से खुद को थका हुआ महसूस करते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका वीकेंड सच में आपको नई एनर्जी दे, तो कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को आराम पहुंचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं वीकेंड पर कर लिए कौन से पांच काम कर लिए तो हफ्ते भर की थकान उतर जाएगी.
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Published at : 15 Jun 2026 10:33 AM (IST)
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