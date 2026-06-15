पूरे हफ्ते जल्दी उठने और काम के दबाव के कारण कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है. वीकेंड पर थोड़ी एक्स्ट्रा नींद लेना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, बहुत ज्यादा देर तक सोने से बचें. बाकी दिनों की तुलना में एक या दो घंटे ज्यादा सोना बहुत होता है. अच्छी नींद दिमाग को शांत करती है और शरीर को नई एनर्जी देती है.