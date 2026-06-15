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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलWeekend Therapy Tips : वीकेंड पर कर लिए ये पांच काम, तो उतर जाएगी हफ्ते भर की थकान

Weekend Therapy Tips : वीकेंड पर कर लिए ये पांच काम, तो उतर जाएगी हफ्ते भर की थकान

Weekend Therapy Tips : ऐसे में हम पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी अक्सर देर तक सोना, मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए समय निकाल देते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 15 Jun 2026 10:33 AM (IST)
Weekend Therapy Tips : ऐसे में हम पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी अक्सर देर तक सोना, मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए समय निकाल देते हैं.

ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और डेली की भागदौड़ के बीच हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं. धीरे-धीरे इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि दिमाग पर भी दिखने लगता है.तनाव बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है और मन हर समय थका-थका सा रहता है. ऐसे में हम पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी अक्सर देर तक सोना, मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए समय निकाल देते हैं और सोमवार आते-आते हम फिर से खुद को थका हुआ महसूस करते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका वीकेंड सच में आपको नई एनर्जी दे, तो कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को आराम पहुंचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं वीकेंड पर कर लिए कौन से पांच काम कर लिए तो हफ्ते भर की थकान उतर जाएगी.

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पूरे हफ्ते जल्दी उठने और काम के दबाव के कारण कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है. वीकेंड पर थोड़ी एक्स्ट्रा नींद लेना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, बहुत ज्यादा देर तक सोने से बचें. बाकी दिनों की तुलना में एक या दो घंटे ज्यादा सोना बहुत होता है. अच्छी नींद दिमाग को शांत करती है और शरीर को नई एनर्जी देती है.
पूरे हफ्ते जल्दी उठने और काम के दबाव के कारण कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है. वीकेंड पर थोड़ी एक्स्ट्रा नींद लेना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, बहुत ज्यादा देर तक सोने से बचें. बाकी दिनों की तुलना में एक या दो घंटे ज्यादा सोना बहुत होता है. अच्छी नींद दिमाग को शांत करती है और शरीर को नई एनर्जी देती है.
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मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है. वीकेंड पर कम से कम 4 से 5 घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं. इससे आंखों को आराम मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा.
मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है. वीकेंड पर कम से कम 4 से 5 घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं. इससे आंखों को आराम मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा.
Published at : 15 Jun 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
LIfestyle Weekend Therapy Tips Week Long Fatigue Weekend Health Tips Weekend Self Care

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