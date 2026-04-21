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Walking Benefits : 1 मिनट, 15-30 या 60 मिनट... कितनी देर चलना बेस्ट, जानें वॉक टाइम से शरीर पर क्या पड़ता है असर?
Walking Benefits : वॉकिंग सिर्फ वजन घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने, दिल को स्वस्थ रखने और मानसिक तनाव कम करने में भी मदद करता है.
आज के समय में फिट रहने के लिए वॉकिंग यानी चलना एक आसान, सस्ता और बेहद असरदार तरीका बनकर उभरा है. खास बात यह है कि यह सिर्फ वजन घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने, दिल को स्वस्थ रखने और मानसिक तनाव कम करने में भी मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कितनी देर चलते हैं, इसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ने वाले फायदों पर पड़ता है. 1 मिनट चलने से लेकर 60 मिनट चलने तक हर समय का अपना अलग फायदा होता है. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, छोटी-छोटी वॉक भी शरीर और दिमाग में बड़े बदलाव ला सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि अलग-अलग समय तक चलने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है.
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Published at : 21 Apr 2026 06:16 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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