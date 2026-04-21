5 मिनट चलने पर आपका मूड बेहतर होने लगता है और आप पहले से हल्का महसूस करते हैं. वहीं 10 मिनट की वॉक करने से स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) कम होता है, जिससे तनाव घटता है और मन शांत होता है.