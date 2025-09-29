स्लीप टूरिज्म क्या है: ट्रैवल का नया ट्रेंड, जहां आपकी नींद सबसे बड़ी प्राथमिकता है. स्लीप टूरिज्म का उद्देश्य है तनाव कम करना और नींद की क्वालिटी बढ़ाना. यह ट्रेंड खासकर शहरों की भागदौड़ से दूर, शांत और नेचर के बीच ट्रैवल के लिए लोकप्रिय हो रहा है.