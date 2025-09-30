हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vietnam Tourist Places: इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान

Vietnam Tourist Places: इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान

Vietnam travel: हर साल दुनियाभर के तमाम देशों में बड़ी संख्या में भारतीय घूमने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि किस देश में भारतीय रुपये की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है.

By : सोनम  | Updated at : 30 Sep 2025 11:14 AM (IST)
Vietnam travel: हर साल दुनियाभर के तमाम देशों में बड़ी संख्या में भारतीय घूमने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि किस देश में भारतीय रुपये की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है.

भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग विदेश घूमने जाते हैं, ऐसे में कुछ लोग ऐसे देश के बारे में देखते हैं, जहां भारतीय रुपये का बोलबाला हो. चलिए आपको ऐसे ही एक देश के बारे में बताते हैं, जहां भारतीय रुपये का काफी बोलबाला है. अगर इस देश में आप 10 हजार लेकर जाते हैं, तो यहां 30 लाख के बराबर हो जाता है.

1/7
इस देश का नाम वियतनाम है, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. अगर यहां भारतीय रुपये की वैल्यू की बात करें, तो यहां एक भारतीय रुपये की वैल्यू 303.34 Dong है. इस तरह यहां 10 हजार भारतीय रुपये की वैल्यू 30 लाख के आसपास होती है.
इस देश का नाम वियतनाम है, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. अगर यहां भारतीय रुपये की वैल्यू की बात करें, तो यहां एक भारतीय रुपये की वैल्यू 303.34 Dong है. इस तरह यहां 10 हजार भारतीय रुपये की वैल्यू 30 लाख के आसपास होती है.
2/7
साउथ एशिया का यह देश काफी सस्ता है, लेकिन यहां पर बीच, नदियां, कल्चर और लग्जरी आपको अट्रेक्ट करती हैं. यही कारण है कि हर साल यहां विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.
साउथ एशिया का यह देश काफी सस्ता है, लेकिन यहां पर बीच, नदियां, कल्चर और लग्जरी आपको अट्रेक्ट करती हैं. यही कारण है कि हर साल यहां विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.
3/7
अगर आप भारत से वियतनाम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कोलकाता या दिल्ली से सस्ती फ्लाइट मिल जाती है. इसके अलावा आप अहमदाबाद, मुंबई या बैंगलुरू जैसे शहरों से भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं.
अगर आप भारत से वियतनाम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कोलकाता या दिल्ली से सस्ती फ्लाइट मिल जाती है. इसके अलावा आप अहमदाबाद, मुंबई या बैंगलुरू जैसे शहरों से भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं.
4/7
अगर वियतनाम जाने के लिए फ्लाइट किराये की बात करें, तो दोनों तरफ का किराया 20 हजार से लेकर 21 हजार के आसपास पड़ता है. इतने सस्ते शायद ही किसी दूसरे देश में यह सुविधा मिले.
अगर वियतनाम जाने के लिए फ्लाइट किराये की बात करें, तो दोनों तरफ का किराया 20 हजार से लेकर 21 हजार के आसपास पड़ता है. इतने सस्ते शायद ही किसी दूसरे देश में यह सुविधा मिले.
5/7
आप यहां जाने के लिए Ho Chi Minh या Hanoi जैसे वियतनामी शहरों का टिकट ले सकते हैं. एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहां जाने के लिए वीजा आवेदन करना होता है, जो आपको 30 दिनों के लिए मिलता है.
आप यहां जाने के लिए Ho Chi Minh या Hanoi जैसे वियतनामी शहरों का टिकट ले सकते हैं. एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहां जाने के लिए वीजा आवेदन करना होता है, जो आपको 30 दिनों के लिए मिलता है.
6/7
अगर आप वियतनाम का टूर बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि वीजा के लिए 10 दिन पहले ही आवेदन कर लें, ताकि आपको आसानी से मिल जाए और यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो.
अगर आप वियतनाम का टूर बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि वीजा के लिए 10 दिन पहले ही आवेदन कर लें, ताकि आपको आसानी से मिल जाए और यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो.
7/7
अगर घूमने लायक शहरों की बात करें तो आप वियतनाम में Hanoi, Hạ Long Bay, Sapa, Phong Nha-Ke Bang National Park और Da Nang की यात्रा कर सकते हैं.
अगर घूमने लायक शहरों की बात करें तो आप वियतनाम में Hanoi, Hạ Long Bay, Sapa, Phong Nha-Ke Bang National Park और Da Nang की यात्रा कर सकते हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:14 AM (IST)
Embed widget