वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन

आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है, जो प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है. कहा जाता है कि ताजमहल की हर दीवार और हर पत्थर में मोहब्बत की कहानी छुपी है. अपने पार्टनर के साथ ताजमहल देखना किसी सपने से कम नहीं होता है. दिल्ली और आसपास रहने वाले कपल्स के लिए आगरा एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है क्योंकि यह कुछ ही घंटों की दूरी पर है. यहां आप ताजमहल के अलावा आगरा किला और यमुना किनारे रोमांटिक वॉक का मजा ले सकते हैं.