हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलवैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन

वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन

भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कम खर्च में भी बेहद रोमांटिक हैं. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं और जिंदगी भर की यादें बना सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 29 Jan 2026 09:21 AM (IST)
भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कम खर्च में भी बेहद रोमांटिक हैं. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं और जिंदगी भर की यादें बना सकते हैं.

वैलेंटाइन वीक सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते प्यार को सेलिब्रेट करने का मौका होता है. अगर आप भी इस वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को कोई खास और यादगार सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कम खर्च में भी बेहद रोमांटिक हैं. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं और जिंदगी भर की यादें बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं भारत की 5 सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिन्हें आप वैलेंटाइन वीक में आसानी से प्लान कर सकते हैं.

1/6
आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है, जो प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है. कहा जाता है कि ताजमहल की हर दीवार और हर पत्थर में मोहब्बत की कहानी छुपी है. अपने पार्टनर के साथ ताजमहल देखना किसी सपने से कम नहीं होता है. दिल्ली और आसपास रहने वाले कपल्स के लिए आगरा एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है क्योंकि यह कुछ ही घंटों की दूरी पर है. यहां आप ताजमहल के अलावा आगरा किला और यमुना किनारे रोमांटिक वॉक का मजा ले सकते हैं.
आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है, जो प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है. कहा जाता है कि ताजमहल की हर दीवार और हर पत्थर में मोहब्बत की कहानी छुपी है. अपने पार्टनर के साथ ताजमहल देखना किसी सपने से कम नहीं होता है. दिल्ली और आसपास रहने वाले कपल्स के लिए आगरा एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है क्योंकि यह कुछ ही घंटों की दूरी पर है. यहां आप ताजमहल के अलावा आगरा किला और यमुना किनारे रोमांटिक वॉक का मजा ले सकते हैं.
2/6
अगर आप ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं तो मनाली कपल्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. फरवरी के महीने में मनाली की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवा और शांत माहौल प्यार को और गहरा बना देता है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं, हिडिम्बा मंदिर और तिब्बती मठ घूम सकते हैं. कम बजट में यहां कई गेस्ट हाउस और होटल मिल जाते हैं, जिससे यह जगह और भी खास बन जाती है.
अगर आप ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं तो मनाली कपल्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. फरवरी के महीने में मनाली की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवा और शांत माहौल प्यार को और गहरा बना देता है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं, हिडिम्बा मंदिर और तिब्बती मठ घूम सकते हैं. कम बजट में यहां कई गेस्ट हाउस और होटल मिल जाते हैं, जिससे यह जगह और भी खास बन जाती है.
Published at : 29 Jan 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Valentine Week Valentine 2026 Romantic Trips Cheap Tourist Destinations

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
हेल्थ
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नौकरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: क्रिकेट मैच के बीच घुसा डॉगी, बॉल मुंह में दबाकर भागा तो पीछे दौड़ पड़े फील्डर, मजेदार वीडियो वायरल
क्रिकेट मैच के बीच घुसा डॉगी, बॉल मुंह में दबाकर भागा तो पीछे दौड़ पड़े फील्डर, मजेदार वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget