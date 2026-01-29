एक्सप्लोरर
वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कम खर्च में भी बेहद रोमांटिक हैं. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं और जिंदगी भर की यादें बना सकते हैं.
वैलेंटाइन वीक सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते प्यार को सेलिब्रेट करने का मौका होता है. अगर आप भी इस वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को कोई खास और यादगार सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कम खर्च में भी बेहद रोमांटिक हैं. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं और जिंदगी भर की यादें बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं भारत की 5 सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिन्हें आप वैलेंटाइन वीक में आसानी से प्लान कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 29 Jan 2026 09:21 AM (IST)
ट्रैवल
6 Photos
वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
ट्रैवल
6 Photos
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
ट्रैवल
5 Photos
पहली बर्फबारी ने बदला हिमाचल का मिजाज, इन 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नजारा हुआ स्वर्ग जैसा
ट्रैवल
6 Photos
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ट्रैवल
6 Photos
भारत के इन टूरिस्ट स्पॉट्स में विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती एंट्री, जानें क्यों हैं बैन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
Advertisement
ट्रैवल
6 Photos
वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
ट्रैवल
6 Photos
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion