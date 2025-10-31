एडवेंचर लवर्स के लिए ऑफबीट हिल स्टेशन, जानें भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स

अगर आप शहर की भागदौड़ से थक चुके हैं, तो कसोल आपके लिए परफेक्ट रिट्रीट है. पार्वती नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव में आप कैम्पिंग करते हुए नदी की कल-कल आवाज, देवदार के पेड़ों की खुशबू और ठंडी पहाड़ी हवा का मजा ले सकते हैं. इसके पास ही के खीरगंगा ट्रेक पर जाना एक शानदार एक्सपीरियंस है, जहां नेचर हॉट स्प्रिंग्स में नहाना एक अलग ही मजा देता है.