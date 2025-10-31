हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलएडवेंचर लवर्स के लिए ऑफबीट हिल स्टेशन, जानें भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स

एडवेंचर लवर्स के लिए ऑफबीट हिल स्टेशन, जानें भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स

कैम्पिंग और ट्रैकिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है. भारत में ऐसी अनगिनत जगहें हैं जहां आप नेचर के करीब रहते हुए रोमांच और शांति दोनों का मजा ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Oct 2025 07:45 AM (IST)
कैम्पिंग और ट्रैकिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है. भारत में ऐसी अनगिनत जगहें हैं जहां आप नेचर के करीब रहते हुए रोमांच और शांति दोनों का मजा ले सकते हैं.

अगर आप शहर की भागदौड़, ट्रैफिक और रोजमर्रा की थकान से दूर होकर कुछ सुकून और रोमांच तलाश रहे हैं, तो कैम्पिंग और ट्रैकिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है. भारत में ऐसी अनगिनत जगहें हैं जहां आप नेचर के करीब रहते हुए रोमांच और शांति दोनों का मजा ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं भारत के कुछ सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग और कैम्पिंग स्पॉट्स, जो न सिर्फ आपको सुकून देंगे बल्कि आपकी ट्रेवल लिस्ट में शामिल हर एडवेंचर को पूरा कर देंगे.

1/10
हिमाचल का मनाली हर मौसम में खूबसूरत लगता है, लेकिन जब बात कैम्पिंग और ट्रैकिंग की हो, तो यह जगह जन्नत जैसी लगती है. ब्यास नदी के किनारे सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बने ट्रैकिंग रूट्स और रात में तारों भरे आसमान के नीचे अलाव का मजा सब कुछ यहां यादगार है. अगर आप पहली बार पहाड़ी एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो मनाली एक परफेक्ट शुरुआत है.
हिमाचल का मनाली हर मौसम में खूबसूरत लगता है, लेकिन जब बात कैम्पिंग और ट्रैकिंग की हो, तो यह जगह जन्नत जैसी लगती है. ब्यास नदी के किनारे सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बने ट्रैकिंग रूट्स और रात में तारों भरे आसमान के नीचे अलाव का मजा सब कुछ यहां यादगार है. अगर आप पहली बार पहाड़ी एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो मनाली एक परफेक्ट शुरुआत है.
2/10
लद्दाख सिर्फ बाइकरों या ट्रैवल ब्लॉगरों के लिए नहीं है. यह उन लोगों के लिए भी है जो नेचर के साथ समय बिताना चाहते हैं. यहां के ऊंचे पहाड़, नीली झीलें जैसे पैंगोंग और त्सो मोरीरी, और ठंडी रातों का तारों भरा आसमान, सब मिलकर लद्दाख को सपनों की दुनिया बना देते हैं.
लद्दाख सिर्फ बाइकरों या ट्रैवल ब्लॉगरों के लिए नहीं है. यह उन लोगों के लिए भी है जो नेचर के साथ समय बिताना चाहते हैं. यहां के ऊंचे पहाड़, नीली झीलें जैसे पैंगोंग और त्सो मोरीरी, और ठंडी रातों का तारों भरा आसमान, सब मिलकर लद्दाख को सपनों की दुनिया बना देते हैं.
3/10
स्पीति घाटी उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर शांति और रोमांच दोनों चाहते हैं. यहां के ऊबड़-खाबड़ पहाड़, प्राचीन मठ और साफ आसमान इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं.रात को तारों के नीचे सोने और सुबह बर्फीली हवा में सूरज की पहली किरण देखने का एक्सपीरियंस यहां हर कैंपर को मिलता है.
स्पीति घाटी उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर शांति और रोमांच दोनों चाहते हैं. यहां के ऊबड़-खाबड़ पहाड़, प्राचीन मठ और साफ आसमान इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं.रात को तारों के नीचे सोने और सुबह बर्फीली हवा में सूरज की पहली किरण देखने का एक्सपीरियंस यहां हर कैंपर को मिलता है.
4/10
अगर आप शहर की भागदौड़ से थक चुके हैं, तो कसोल आपके लिए परफेक्ट रिट्रीट है. पार्वती नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव में आप कैम्पिंग करते हुए नदी की कल-कल आवाज, देवदार के पेड़ों की खुशबू और ठंडी पहाड़ी हवा का मजा ले सकते हैं. इसके पास ही के खीरगंगा ट्रेक पर जाना एक शानदार एक्सपीरियंस है, जहां नेचर हॉट स्प्रिंग्स में नहाना एक अलग ही मजा देता है.
अगर आप शहर की भागदौड़ से थक चुके हैं, तो कसोल आपके लिए परफेक्ट रिट्रीट है. पार्वती नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव में आप कैम्पिंग करते हुए नदी की कल-कल आवाज, देवदार के पेड़ों की खुशबू और ठंडी पहाड़ी हवा का मजा ले सकते हैं. इसके पास ही के खीरगंगा ट्रेक पर जाना एक शानदार एक्सपीरियंस है, जहां नेचर हॉट स्प्रिंग्स में नहाना एक अलग ही मजा देता है.
5/10
अगर आप पहाड़ों से हटकर कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो जैसलमेर का थार रेगिस्तान आपको बुला रहा है. यहां रेत के टीलों के बीच ऊंट की सवारी, शाम के वक्त डूबते सूरज के रंग और रात में तारों भरा आसमान, यह सब किसी फिल्म जैसा लगता है. रेगिस्तान के कैंप में अलाव के पास बैठकर लोक संगीत सुनना और राजस्थानी खाने का टेस्ट लेना, आपको एक रॉयल एक्सपीरियंस देता है.
अगर आप पहाड़ों से हटकर कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो जैसलमेर का थार रेगिस्तान आपको बुला रहा है. यहां रेत के टीलों के बीच ऊंट की सवारी, शाम के वक्त डूबते सूरज के रंग और रात में तारों भरा आसमान, यह सब किसी फिल्म जैसा लगता है. रेगिस्तान के कैंप में अलाव के पास बैठकर लोक संगीत सुनना और राजस्थानी खाने का टेस्ट लेना, आपको एक रॉयल एक्सपीरियंस देता है.
6/10
गोवा सिर्फ पार्टियों और बीच शैक्स के लिए नहीं, बल्कि बीच कैंपिंग के लिए भी शानदार है. यहां आप समुद्र के किनारे टेंट लगाकर लहरों की आवाज में सो सकते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं. कयाकिंग, सर्फिंग और तटीय रास्तों पर सैर जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज आपके ट्रिप को और मजेदार बना देते हैं.
गोवा सिर्फ पार्टियों और बीच शैक्स के लिए नहीं, बल्कि बीच कैंपिंग के लिए भी शानदार है. यहां आप समुद्र के किनारे टेंट लगाकर लहरों की आवाज में सो सकते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं. कयाकिंग, सर्फिंग और तटीय रास्तों पर सैर जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज आपके ट्रिप को और मजेदार बना देते हैं.
7/10
अगर आपको जंगल का रोमांच पसंद है, तो दांडेली आपके लिए है. यहां आप नदी किनारे टेंट लगाकर तारों भरे आसमान के नीचे रात बिता सकते हैं. सुबह कयाकिंग या बांस राफ्टिंग का मजा लें, और शायद भाग्यशाली होने पर आपको यहां के वन्यजीव भी दिख जाएं.
अगर आपको जंगल का रोमांच पसंद है, तो दांडेली आपके लिए है. यहां आप नदी किनारे टेंट लगाकर तारों भरे आसमान के नीचे रात बिता सकते हैं. सुबह कयाकिंग या बांस राफ्टिंग का मजा लें, और शायद भाग्यशाली होने पर आपको यहां के वन्यजीव भी दिख जाएं.
8/10
हरे-भरे पहाड़ों और कॉफी के बागानों से घिरा चिकमगलूर, सुकून और ताजगी दोनों का एहसास कराता है. यहां ट्रैकिंग ट्रेल्स, झरने और धुंध भरे नजारे हर कैंपर को खुश कर देते हैं. अगर आप साइलेंट रिट्रीट या कपल ट्रिप की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है.
हरे-भरे पहाड़ों और कॉफी के बागानों से घिरा चिकमगलूर, सुकून और ताजगी दोनों का एहसास कराता है. यहां ट्रैकिंग ट्रेल्स, झरने और धुंध भरे नजारे हर कैंपर को खुश कर देते हैं. अगर आप साइलेंट रिट्रीट या कपल ट्रिप की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है.
9/10
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहां के सफेद रेत वाले समुद्र तट और फिरोजा पानी आपको किसी विदेशी द्वीप जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. समुद्र किनारे टेंट लगाकर तारों भरे आसमान के नीचे रात बिताना, स्नॉर्कलिंग या कयाकिंग करना यह सब एक ड्रीम वेकेशन जैसा लगता है.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहां के सफेद रेत वाले समुद्र तट और फिरोजा पानी आपको किसी विदेशी द्वीप जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. समुद्र किनारे टेंट लगाकर तारों भरे आसमान के नीचे रात बिताना, स्नॉर्कलिंग या कयाकिंग करना यह सब एक ड्रीम वेकेशन जैसा लगता है.
10/10
सिक्किम हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हर ट्रेकर और नेचर लवर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. यहां के ट्रैकिंग रूट्स, झरने, नदियां और साफ आसमान हर यात्री को खुश कर देते हैं.
सिक्किम हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हर ट्रेकर और नेचर लवर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. यहां के ट्रैकिंग रूट्स, झरने, नदियां और साफ आसमान हर यात्री को खुश कर देते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 07:45 AM (IST)
Tags :
Travel Trip Camping Destinations Hill Adventure Adventure Travel India

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
Ind Vs Aus: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
Ind Vs Aus: भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटका तो खुश हुए शशि थरूर, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
सेमीफाइनल में भारत की जीत पर सचिन से लेकर रोहित शर्मा तक, इन क्रिकेटर्स ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
जनरल नॉलेज
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
राजस्थान
MCD Bypolls: 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
MCD के 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget