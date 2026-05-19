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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलTop Best Scuba Diving Destinations in India: स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट हैं ये Indian place, कम खर्च में आ जाएगा थाईलैंड का मजा

Top Best Scuba Diving Destinations in India: स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट हैं ये Indian place, कम खर्च में आ जाएगा थाईलैंड का मजा

Top Best Scuba Diving Destinations in India :दुनिया में थाईलैंड अपने शानदार स्कूबा डाइविंग के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में भी आपको वही एडवेंचर और खूबसूरती कम खर्च में मिल सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 May 2026 04:33 PM (IST)
Top Best Scuba Diving Destinations in India :दुनिया में थाईलैंड अपने शानदार स्कूबा डाइविंग के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में भी आपको वही एडवेंचर और खूबसूरती कम खर्च में मिल सकती है.

Top Best Scuba Diving Destinations in India : अगर आप समुद्र के नीचे रंग-बिरंगी दुनिया देखने का सपना देख रहे हैं, तो आपको भारत में ऐसी कई जगह मिलेंगी, जहां आप स्कूबा डाइविंग का मजा उठा सकते हैं. दुनिया में थाईलैंड अपने शानदार स्कूबा डाइविंग के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में भी आपको वही एडवेंचर और खूबसूरती कम खर्च में मिल सकती है. भारत के कुछ छिपे हुए समुद्र तट और द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट स्पॉट्स हैं तो आइए जानते हैं कि स्कूबा डाइविंग के लिए कौन से Indian place बेस्ट हैं, जहां थाईलैंड का मजा कम खर्च में आ जाएगा.

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अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की सबसे फेमस स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन है. यहां का पानी इतनी साफ और ट्रांसपेरेंट हैं कि आप 40 मीटर तक नीचे देख सकते हैं. हवलॉक द्वीप, नार्थ बे और एलीफेंट बीच जैसे स्थानों पर आप समुद्री कछुए, रीफ शार्क और रंग-बिरंगी मछलियों के बीच तैर सकते हैं. चाहे आप स्कूबा डाइविंग के नए हों या प्रोफेशनल, ये जगह सभी के लिए परफेक्ट है.
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की सबसे फेमस स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन है. यहां का पानी इतनी साफ और ट्रांसपेरेंट हैं कि आप 40 मीटर तक नीचे देख सकते हैं. हवलॉक द्वीप, नार्थ बे और एलीफेंट बीच जैसे स्थानों पर आप समुद्री कछुए, रीफ शार्क और रंग-बिरंगी मछलियों के बीच तैर सकते हैं. चाहे आप स्कूबा डाइविंग के नए हों या प्रोफेशनल, ये जगह सभी के लिए परफेक्ट है.
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कर्नाटक में स्थित नेतरानी द्वीप को भारत का पेम्बा कहा जाता है. यहां का पानी क्रिस्टल क्लियर है और कोरल गार्डन, पेरोटफिश, लायनफिश और बैराकुड़ा मछलियों से भरा हुआ है. ये जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शुरुआती हैं या स्कूबा में हाथ आजमाना चाहते हैं.
कर्नाटक में स्थित नेतरानी द्वीप को भारत का पेम्बा कहा जाता है. यहां का पानी क्रिस्टल क्लियर है और कोरल गार्डन, पेरोटफिश, लायनफिश और बैराकुड़ा मछलियों से भरा हुआ है. ये जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शुरुआती हैं या स्कूबा में हाथ आजमाना चाहते हैं.
Published at : 19 May 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Scuba Diving Best Places Scuba Diving Best Spots Best Scuba Diving Top Scuba Diving Destinations

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