अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की सबसे फेमस स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन है. यहां का पानी इतनी साफ और ट्रांसपेरेंट हैं कि आप 40 मीटर तक नीचे देख सकते हैं. हवलॉक द्वीप, नार्थ बे और एलीफेंट बीच जैसे स्थानों पर आप समुद्री कछुए, रीफ शार्क और रंग-बिरंगी मछलियों के बीच तैर सकते हैं. चाहे आप स्कूबा डाइविंग के नए हों या प्रोफेशनल, ये जगह सभी के लिए परफेक्ट है.