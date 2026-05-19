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Top Best Scuba Diving Destinations in India: स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट हैं ये Indian place, कम खर्च में आ जाएगा थाईलैंड का मजा
Top Best Scuba Diving Destinations in India :दुनिया में थाईलैंड अपने शानदार स्कूबा डाइविंग के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में भी आपको वही एडवेंचर और खूबसूरती कम खर्च में मिल सकती है.
Top Best Scuba Diving Destinations in India : अगर आप समुद्र के नीचे रंग-बिरंगी दुनिया देखने का सपना देख रहे हैं, तो आपको भारत में ऐसी कई जगह मिलेंगी, जहां आप स्कूबा डाइविंग का मजा उठा सकते हैं. दुनिया में थाईलैंड अपने शानदार स्कूबा डाइविंग के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में भी आपको वही एडवेंचर और खूबसूरती कम खर्च में मिल सकती है. भारत के कुछ छिपे हुए समुद्र तट और द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट स्पॉट्स हैं तो आइए जानते हैं कि स्कूबा डाइविंग के लिए कौन से Indian place बेस्ट हैं, जहां थाईलैंड का मजा कम खर्च में आ जाएगा.
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Published at : 19 May 2026 04:32 PM (IST)
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