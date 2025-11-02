कनाडा दुनिया का सबसे पसंदीदा देश माना जाता है जहां लोग बसना चाहते हैं. यहां की शिक्षा, हेल्थकेयर सिस्टम और साफ-सुथरा वातावरण लोगों को आकर्षित करता है. साथ ही यहां की इमिग्रेशन पॉलिसी भी आसान है, इसलिए लोग आसानी से सेटल हो जाते हैं.