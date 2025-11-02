हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलBest country to live: कौन से हैं दुनिया के वे चार देश, जहां बसना होता है हर किसी का सपना?

Best country to live: कौन से हैं दुनिया के वे चार देश, जहां बसना होता है हर किसी का सपना?

Which country people want to live in: दुनिया में कई देश ऐसे देश हैं, जहां लोग बसना चाहते हैं. चलिए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जहां बसने का लोगों का सपना होता है.

By : सोनम  | Updated at : 02 Nov 2025 03:00 PM (IST)
Which country people want to live in: दुनिया में कई देश ऐसे देश हैं, जहां लोग बसना चाहते हैं. चलिए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जहां बसने का लोगों का सपना होता है.

कई लोग अपने देश से बाहर बसने का सपना देखते हैं. वजह होती है बेहतर जिंदगी, अच्छी नौकरी, बढ़िया माहौल और सुविधाएं. दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, जहां रहना हर किसी का सपना होता है. आइए जानते हैं ऐसे चार देशों के बारे में, जहां बसना लोगों का सपना होता है.

1/6
कनाडा दुनिया का सबसे पसंदीदा देश माना जाता है जहां लोग बसना चाहते हैं. यहां की शिक्षा, हेल्थकेयर सिस्टम और साफ-सुथरा वातावरण लोगों को आकर्षित करता है. साथ ही यहां की इमिग्रेशन पॉलिसी भी आसान है, इसलिए लोग आसानी से सेटल हो जाते हैं.
कनाडा दुनिया का सबसे पसंदीदा देश माना जाता है जहां लोग बसना चाहते हैं. यहां की शिक्षा, हेल्थकेयर सिस्टम और साफ-सुथरा वातावरण लोगों को आकर्षित करता है. साथ ही यहां की इमिग्रेशन पॉलिसी भी आसान है, इसलिए लोग आसानी से सेटल हो जाते हैं.
2/6
ऑस्ट्रेलिया अपनी खूबसूरती और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है. यहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है और नौकरी के कई अवसर हैं. मौसम भी अच्छा रहता है और लोग काफी दोस्ताना होते हैं, इसलिए यहां बसना लोगों के लिए सपना बन जाता है.
ऑस्ट्रेलिया अपनी खूबसूरती और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है. यहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है और नौकरी के कई अवसर हैं. मौसम भी अच्छा रहता है और लोग काफी दोस्ताना होते हैं, इसलिए यहां बसना लोगों के लिए सपना बन जाता है.
3/6
अमेरिका को
अमेरिका को "ड्रीम कंट्री" कहा जाता है. यहां हर क्षेत्र में तरक्की के अवसर हैं चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, फिल्म इंडस्ट्री या बिजनेस. कई लोग यहां पढ़ाई और नौकरी के लिए आते हैं और फिर स्थायी रूप से बस जाते हैं.
4/6
न्यूजीलैंड शांत और खूबसूरत देश है. यहां की हरी-भरी वादियां, सुरक्षित माहौल और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था इसे रहने के लिए बेहतर बनाती हैं. यहां अपराध दर भी बहुत कम है, इसलिए परिवारों के लिए यह देश परफेक्ट माना जाता है.
न्यूजीलैंड शांत और खूबसूरत देश है. यहां की हरी-भरी वादियां, सुरक्षित माहौल और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था इसे रहने के लिए बेहतर बनाती हैं. यहां अपराध दर भी बहुत कम है, इसलिए परिवारों के लिए यह देश परफेक्ट माना जाता है.
5/6
इन चारों देशों में शिक्षा और सुरक्षा का स्तर काफी ऊंचा है. बच्चे यहां बेहतर स्कूलों में पढ़ते हैं और महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं. यही वजह है कि लोग यहां बसने का सपना देखते हैं.
इन चारों देशों में शिक्षा और सुरक्षा का स्तर काफी ऊंचा है. बच्चे यहां बेहतर स्कूलों में पढ़ते हैं और महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं. यही वजह है कि लोग यहां बसने का सपना देखते हैं.
6/6
इन देशों में साफ-सफाई और पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है. यहां की हवा साफ होती है और प्रदूषण बहुत कम होता है. इसलिए लोग यहां खुद को हेल्दी और तनावमुक्त महसूस करते हैं.
इन देशों में साफ-सफाई और पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है. यहां की हवा साफ होती है और प्रदूषण बहुत कम होता है. इसलिए लोग यहां खुद को हेल्दी और तनावमुक्त महसूस करते हैं.
Published at : 02 Nov 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Most Loved Country Best Country To Live Top Dream Countries

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget