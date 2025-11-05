एक्सप्लोरर
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
पूंजीवाद सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि ये तय करता है कि आप कहां घूमने जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा. ज्यादातर पूंजीवादी देश दुनिया के सबसे आसान और सुरक्षित ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है.
क्या आपने कभी सोचा है कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को कैसे बदल सकता है. एयरपोर्ट पर महंगी कॉफी, हर जगह मिलने वाला फ्री वाई-फाई या फिर टैक्स फ्री लग्जरी शॉपिंग यह सभी चीज उस सिस्टम का नतीजा है जो आज दुनिया के कई देशों को आर्थिक रूप से सबसे आगे लेकर आया है. दरअसल पूंजीवाद सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि ये तय करता है कि आप कहां घूमने जाते हैं कितना खर्च करते हैं और वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा. ज्यादातर पूंजीवादी देश न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि दुनिया के सबसे आसान और सुरक्षित ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है. यहां की स्थिर अर्थव्यवस्था, डिजिटल पेमेंट्स, सैफ सिस्टम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रियों के लिए सब कुछ आसान बना देते हैं. हेरिटेज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट हर साल इंडेक्स ऑफ इकोनामिक फ्रीडम जारी करती है जिसमें देशों को कानून, सरकारी नियंत्रण, बाजार की स्वतंत्रता और खुले व्यापार जैसे पैमाने पर आंका जाता है. इस बार इसके आधार पर सामने आई लिस्ट में छोटे लेकिन अच्छे तरीके से चलने वाले देशों का दबदबा रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन 10 सबसे कैपिटलिस्ट देशों के बारे में बताते हैं जो घूमने के लिए भी शानदार जगह है बन चुके हैं.
Published at : 05 Nov 2025 10:07 AM (IST)
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
