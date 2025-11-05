सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद

सिंगापुर को इस लिस्ट में 89.7 स्कोर मिला है. वहीं इसी स्कोर के साथ सिंगापुर को दुनिया का सबसे सफल कैपिटल लिस्ट देश माना जाता है. यहां के खुले बाजार, मजबूत कानून और बिजनेस फ्रेंडली माहौल ने सिंगापुर को इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचाया है ‌. इसके अलावा सिंगापुर में टैक्स कम है, सिस्टम क्लीन है और करप्शन लगभग न के बराबर है, जिसकी वजह से सिंगापुर ट्रैवलर्स के लिए एकदम परफेक्ट जगह मानी जाती है. इसके अलावा यहां ट्रैवलर साफ सुथरी सड़के, शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाई एंड शॉपिंग का भी मजा उठा सकते हैं.