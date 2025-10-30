हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Best Bar in India: ये हैं भारत के टॉप-10 बार, इनमें कहां-कहां पार्टी कर चुके आप?

Best Bar in India: ये हैं भारत के टॉप-10 बार, इनमें कहां-कहां पार्टी कर चुके आप?

Top Bars in India: पार्टी लवर्स के लिए बार किसी जन्नत से कम जगह नहीं होती है. चलिए आपको बताते हैं कि भारत में टॉप 10 बार कहां-कहां हैं, जहां आप लाइफ इंज्वाय कर सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 30 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Top Bars in India: पार्टी लवर्स के लिए बार किसी जन्नत से कम जगह नहीं होती है. चलिए आपको बताते हैं कि भारत में टॉप 10 बार कहां-कहां हैं, जहां आप लाइफ इंज्वाय कर सकते हैं.

भारत में अगर आप सोच रहे हैं कि पार्टी करने के लिए सबसे टॉप बार कहां हैं तो इसकी लिस्ट आ चुकी है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में टॉप बार कहां पर है, जहां आप पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. इस लिस्ट में देशभर से नए पुराने कई शानदार बार शामिल हैं.

1/10
मुंबई का AER फोर सीजन्स होटल की छत पर बना है और यहां से अरब सागर का नजारा देखते हुए शानदार कॉकटेल्स का मजा लिया जा सकता है. सनसेट के बाद यहां का माहौल जादुई हो जाता है.
मुंबई का AER फोर सीजन्स होटल की छत पर बना है और यहां से अरब सागर का नजारा देखते हुए शानदार कॉकटेल्स का मजा लिया जा सकता है. सनसेट के बाद यहां का माहौल जादुई हो जाता है.
2/10
कोलकाता का AMPM 2023 में खुला था और दिन में यह कैफे जबकि रात में हाई एनर्जी बार बन जाता है. Calcutta Collins और लाइव म्यूजिक यहां की खासियत हैं.
कोलकाता का AMPM 2023 में खुला था और दिन में यह कैफे जबकि रात में हाई एनर्जी बार बन जाता है. Calcutta Collins और लाइव म्यूजिक यहां की खासियत हैं.
3/10
मुंबई का Americano काला घोड़ा में स्थित है और अपने न्यूयॉर्क स्टाइल इंटीरियर और Smoky Paloma जैसे ड्रिंक्स के लिए पॉपुलर है. यहां खाने पीने का कॉम्बिनेशन भी शानदार है.
मुंबई का Americano काला घोड़ा में स्थित है और अपने न्यूयॉर्क स्टाइल इंटीरियर और Smoky Paloma जैसे ड्रिंक्स के लिए पॉपुलर है. यहां खाने पीने का कॉम्बिनेशन भी शानदार है.
4/10
Bandra Born मुंबई के पुराने बैंड्रा की याद दिलाता है. रेट्रो पोस्टर्स और नियॉन लाइट्स से सजा यह बार वीकेंड पर लाइव म्यूजिक की वजह से और भी खास हो जाता है.
Bandra Born मुंबई के पुराने बैंड्रा की याद दिलाता है. रेट्रो पोस्टर्स और नियॉन लाइट्स से सजा यह बार वीकेंड पर लाइव म्यूजिक की वजह से और भी खास हो जाता है.
5/10
गोवा का Bar Cold Drinks असगांव की गली में छुपा हुआ है. छोटा सा यह बार लोकल फ्लेवर और जापानी स्टाइल कॉकटेल्स के लिए जाना जाता है. Cold Fashioned यहां का सिग्नेचर है.
गोवा का Bar Cold Drinks असगांव की गली में छुपा हुआ है. छोटा सा यह बार लोकल फ्लेवर और जापानी स्टाइल कॉकटेल्स के लिए जाना जाता है. Cold Fashioned यहां का सिग्नेचर है.
6/10
हैदराबाद के जुबली हिल्स में Bar Kin-Rü अपने मॉडर्न इंटीरियर और एशियन फ्लेवर वाले कॉकटेल्स के लिए मशहूर है. Umami Highball यहां का हिट ड्रिंक है.
हैदराबाद के जुबली हिल्स में Bar Kin-Rü अपने मॉडर्न इंटीरियर और एशियन फ्लेवर वाले कॉकटेल्स के लिए मशहूर है. Umami Highball यहां का हिट ड्रिंक है.
7/10
गोवा का Bar Outrigger डोना पाउला में बना रम थीम बार है. समुद्र किनारे बने इस बार का Outrigger Cocktail पार्टी लवर्स की पहली पसंद है.
गोवा का Bar Outrigger डोना पाउला में बना रम थीम बार है. समुद्र किनारे बने इस बार का Outrigger Cocktail पार्टी लवर्स की पहली पसंद है.
8/10
बेंगलुरु का Bar Spirit Forward इंदिरानगर में स्थित है और कॉकटेल आर्टिस्ट्री के लिए जाना जाता है. Reverse Martini और स्मूद जैज म्यूजिक यहां का असली खूबसूरती हैं.
बेंगलुरु का Bar Spirit Forward इंदिरानगर में स्थित है और कॉकटेल आर्टिस्ट्री के लिए जाना जाता है. Reverse Martini और स्मूद जैज म्यूजिक यहां का असली खूबसूरती हैं.
9/10
पणजी का Boilermaker अपने एनर्जेटिक माहौल और शॉट्स बियर कॉम्बो के लिए फेमस है. रात को यहां डांस फ्लोर भर जाता है और मस्ती अपने पीक पर होती है.
पणजी का Boilermaker अपने एनर्जेटिक माहौल और शॉट्स बियर कॉम्बो के लिए फेमस है. रात को यहां डांस फ्लोर भर जाता है और मस्ती अपने पीक पर होती है.
10/10
मुंबई का Bombay Daak पुराने बंबई की झलक दिखाता है. Byculla Breeze जैसे ड्रिंक्स और विंटेज इंटीरियर यहां आने वालों को एक अलग ही अनुभव देते हैं.
मुंबई का Bombay Daak पुराने बंबई की झलक दिखाता है. Byculla Breeze जैसे ड्रिंक्स और विंटेज इंटीरियर यहां आने वालों को एक अलग ही अनुभव देते हैं.
Published at : 30 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Embed widget