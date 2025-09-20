हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलAgra Tourist Places: कभी नहीं गए आगरा? इन 10 तस्वीरों में देखें इस शहर की खूबसूरती

Agra Tourist Places: अभी तक आगरा नहीं गए तो इन 10 खूबसूरत तस्वीरों के जरिए देखें आगरा की गलियों, ताजमहल और ऐतिहासिक धरोहरों की अद्भुत खूबसूरती.

By : मीनू झा  | Updated at : 20 Sep 2025 01:10 PM (IST)
Agra Tourist Places: अगर आपने अभी तक आगरा की गलियों में कदम नहीं रखा, तो मान लीजिए आपने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खूबसूरती का एक अहम हिस्सा मिस कर दिया है. इसलिए इन 10 खूबसूरत तस्वीरों के जरिए हम आपको आगरा की गलियों और ऐतिहासिक धरोहरों की एक वर्चुअल यात्रा पर ले चलते हैं.

ताजमहल: ताजमहल की यह तस्वीर उस बेमिसाल प्यार की निशानी है, जिसे देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं. संगमरमर की चमक और बारीक नक्काशी इसे वर्ल्ड वंडर बनाती है.
लाल किला: लाल पत्थरों से बना आगरा किला न सिर्फ कला का नमूना है, बल्कि इतिहास के कई राज भी समेटे हुए है. यह तस्वीर इसकी मजबूती और खूबसूरती का अहसास कराती है.
मेहताब बाग: यमुना नदी के किनारे बने मेहताब बाग से ताजमहल का नज़ारा कुछ अलग ही एहसास देता है. हरियाली के बीच से ताज की झलक मंत्रमुग्ध कर देती है.
इतिमाद-उद-दौला का मकबरा: मशहूर यह मकबरा ताजमहल से पहले की नायाब कारीगरी को दर्शाता है. इसकी तस्वीर आपको मुगल कला की बारीकी से रूबरू कराती है.
फतेहपुर सीकरी: युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी की यह तस्वीर अकबर के सपनों के शहर की कहानी कहती है. बुलंद दरवाज़ा और दीवान-ए-खास इसकी शान हैं.
बाजारों की रौनक: आगरा सिर्फ धरोहरों का ही शहर नहीं है, बल्कि इसके पुराने बाजार भी बेहद खास हैं. तस्वीरों में रंग-बिरंगे हस्तशिल्प, चमड़े के सामान और मिठाइयों की झलक मिलती है.
पेठे की मिठास: आगरा का मशहूर पेठा यहां की पहचान है. तस्वीरों में सफेद और केसरिया पेठा देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है.
यमुना किनारे की शाम: यमुना नदी के किनारे बैठकर डूबते सूरज का नज़ारा आगरा की शाम को और भी रोमांटिक बना देता है. तस्वीर इसकी शांति और सुकून को दिखाती है.
मुगल गार्डन की हरियाली: आगरा के मुगल गार्डन अपनी सुंदरता और शाही अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. यहां की तस्वीरें हरियाली और खूबसूरत डिजाइन को बखूबी दर्शाती हैं.
लोक संस्कृति और त्योहार: आगरा की असली खूबसूरती इसकी लोक संस्कृति और त्योहारों में भी झलकती है. तस्वीरों में रंग-बिरंगे कपड़े, नृत्य और मेलों की रौनक देखते ही बनती है.
Published at : 20 Sep 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Travel Agra Tourist Places

ट्रैवल फोटो गैलरी

Embed widget