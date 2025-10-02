हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलUnsafe places in Faridabad: फरीदाबाद के इन बाजारों में कट जाती है जेब, घूमने जाएं तो रखें इन बातों का ध्यान

Unsafe places in Faridabad: फरीदाबाद के इन बाजारों में कट जाती है जेब, घूमने जाएं तो रखें इन बातों का ध्यान

Faridabad crime: फरीदाबाद देश के सबसे फेसम शहरों की लिस्ट में शामिल है, यहां देश के कई बड़े लोग रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यहां किन इलाकों में चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Faridabad crime: फरीदाबाद देश के सबसे फेसम शहरों की लिस्ट में शामिल है, यहां देश के कई बड़े लोग रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यहां किन इलाकों में चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं.

हरियाणा का फरीदाबाद शहर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, यहां कई अमीर शख्स रहते हैं. यही कारण है कि प्रदेश सरकार यहां लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम करके रखी है. हालांकि, दूसरी जगहों की तरह यहां भी क्राइम है. तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप यहां घूमने जाते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

1/6
कुछ दिन पहले ही यहां से वर्ल्ड चैंपियन रही बॉक्सर मैरी कॉम के घर पर चोरी हुई है. चोरी की यह घटना सेक्टर-46 में हुई है, जहां मैरी कॉम अपने परिवार के साथ तीन साल से यहीं रह रही थीं.
कुछ दिन पहले ही यहां से वर्ल्ड चैंपियन रही बॉक्सर मैरी कॉम के घर पर चोरी हुई है. चोरी की यह घटना सेक्टर-46 में हुई है, जहां मैरी कॉम अपने परिवार के साथ तीन साल से यहीं रह रही थीं.
2/6
यहां के सबसे पॉश इलाकों में शामिल सेक्टर-31 में भी चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस ने कुछ दिन पहले ही यहां पर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया था.
यहां के सबसे पॉश इलाकों में शामिल सेक्टर-31 में भी चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस ने कुछ दिन पहले ही यहां पर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया था.
3/6
फरीदाबाद का एक दूसरा पॉश इलाका सेक्टर-17 में भी इस तरह की घटना होती रहती है, इसलिए अगर आप यहां जाते हैं, तो कोशिश करें कि रात में सुनसान वाले इलाके में जाने से बचें.
फरीदाबाद का एक दूसरा पॉश इलाका सेक्टर-17 में भी इस तरह की घटना होती रहती है, इसलिए अगर आप यहां जाते हैं, तो कोशिश करें कि रात में सुनसान वाले इलाके में जाने से बचें.
4/6
शहर का एक दूसरा पॉश इलाका सेक्टर-12 में भी चोरी की घटना होती रहती है. यहां चोर पार्किंग एरिया, सड़क किनारे व ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों को चंद मिनट में उड़ाकर हाथ साफ कर लेते हैं.
शहर का एक दूसरा पॉश इलाका सेक्टर-12 में भी चोरी की घटना होती रहती है. यहां चोर पार्किंग एरिया, सड़क किनारे व ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों को चंद मिनट में उड़ाकर हाथ साफ कर लेते हैं.
5/6
फरीदाबाद शहर के सेक्टर-23, सेक्टर-58 में भी चोरी की घटना आम है. अगर आप पहली बार फरीदाबाद घूमने जा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अकेले किसी सुनसान इलाके में जाने से बचना चाहिए.
फरीदाबाद शहर के सेक्टर-23, सेक्टर-58 में भी चोरी की घटना आम है. अगर आप पहली बार फरीदाबाद घूमने जा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अकेले किसी सुनसान इलाके में जाने से बचना चाहिए.
6/6
पुलिस के अनुसार, यहां कई ऐसे चोर भी पकड़े गए हैं, जो साथ में देसी कट्टा रखते हैं, ताकि अगर पकड़े जाएं तो डरा-धमका कर वहां से भाग सकें.
पुलिस के अनुसार, यहां कई ऐसे चोर भी पकड़े गए हैं, जो साथ में देसी कट्टा रखते हैं, ताकि अगर पकड़े जाएं तो डरा-धमका कर वहां से भाग सकें.
Published at : 02 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Tags :
Faridabad Crime Faridabad Crime News Haryana Law And Order

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Earbuds Hearing Loss: कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
यूटिलिटी
Credit Cards Discounts: आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget