Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा

Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा

अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं औरtra कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पर राजधानी के पास कई ऐसी जगह है, जहां आप हिस्टोरिकल, शांत वाइल्डलाइफ और पहाड़ों का मजा ले सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Jan 2026 06:59 AM (IST)
अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं औरtra कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पर राजधानी के पास कई ऐसी जगह है, जहां आप हिस्टोरिकल, शांत वाइल्डलाइफ और पहाड़ों का मजा ले सकते हैं.

इस बार का रिपब्लिक डे सोमवार को पड़ रहा है. ऐसे में लोगों को लॉन्ग वीकेंड का शानदार मौका भी मिल रहा है. वहीं अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और कम समय में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पर राजधानी के पास कई ऐसी जगह है, जहां आप हिस्टोरिकल, शांत वाइल्डलाइफ और पहाड़ों का मजा ले सकते हैं. यह सभी डेस्टिनेशन दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है और ट्रैवल की थकान भी कम रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के पास किन 6 जगह पर आप घूमने का प्लान बना सकते हैं.

अगर आप इतिहास और विरासत में रुचि रखते हैं, तो आगरा एक परफेक्ट ऑप्शन है. दिल्ली से लगभग 3 घंटे 30 मिनट की ड्राइव पर स्थित आगरा में ताजमहल सबसे बड़ा आकर्षण है. सनराइज और सनसेट के समय ताजमहल का नजारा बहुत खास होता है. इसके अलावा आगरा फोर्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा भी देखने लायक है. आगरा का मशहूर पेठा और बेडई-आलू सब्जी ट्रिप को और यादगार बन सकती है.
अगर आप इतिहास और विरासत में रुचि रखते हैं, तो आगरा एक परफेक्ट ऑप्शन है. दिल्ली से लगभग 3 घंटे 30 मिनट की ड्राइव पर स्थित आगरा में ताजमहल सबसे बड़ा आकर्षण है. सनराइज और सनसेट के समय ताजमहल का नजारा बहुत खास होता है. इसके अलावा आगरा फोर्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा भी देखने लायक है. आगरा का मशहूर पेठा और बेडई-आलू सब्जी ट्रिप को और यादगार बन सकती है.
वहीं अगर आप शांति और सुकून की तलाश में है, तो उत्तराखंड का ऋषिकेश भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां गंगा किनारे योग और ध्यान के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर का मजा भी लिया जा सकता है. ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, परमार्थ निकेतन और बीटल्स आश्रम आप देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पूरी तरह आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार जा सकते हैं. दिल्ली से करीब 4 घंटे की दूरी पर स्थित हरिद्वार में हर की पौड़ी की गंगा आरती खास आकर्षण का केंद्र रहती है.
वहीं अगर आप शांति और सुकून की तलाश में है, तो उत्तराखंड का ऋषिकेश भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां गंगा किनारे योग और ध्यान के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर का मजा भी लिया जा सकता है. ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, परमार्थ निकेतन और बीटल्स आश्रम आप देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पूरी तरह आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार जा सकते हैं. दिल्ली से करीब 4 घंटे की दूरी पर स्थित हरिद्वार में हर की पौड़ी की गंगा आरती खास आकर्षण का केंद्र रहती है.
Published at : 23 Jan 2026 06:59 AM (IST)
