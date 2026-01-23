वहीं अगर आप शांति और सुकून की तलाश में है, तो उत्तराखंड का ऋषिकेश भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां गंगा किनारे योग और ध्यान के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर का मजा भी लिया जा सकता है. ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, परमार्थ निकेतन और बीटल्स आश्रम आप देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पूरी तरह आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार जा सकते हैं. दिल्ली से करीब 4 घंटे की दूरी पर स्थित हरिद्वार में हर की पौड़ी की गंगा आरती खास आकर्षण का केंद्र रहती है.