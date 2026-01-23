एक्सप्लोरर
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं औरtra कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पर राजधानी के पास कई ऐसी जगह है, जहां आप हिस्टोरिकल, शांत वाइल्डलाइफ और पहाड़ों का मजा ले सकते हैं.
इस बार का रिपब्लिक डे सोमवार को पड़ रहा है. ऐसे में लोगों को लॉन्ग वीकेंड का शानदार मौका भी मिल रहा है. वहीं अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और कम समय में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पर राजधानी के पास कई ऐसी जगह है, जहां आप हिस्टोरिकल, शांत वाइल्डलाइफ और पहाड़ों का मजा ले सकते हैं. यह सभी डेस्टिनेशन दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है और ट्रैवल की थकान भी कम रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के पास किन 6 जगह पर आप घूमने का प्लान बना सकते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 06:59 AM (IST)
