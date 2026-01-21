हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर परिवार के साथ जरूर घूमें देश की ये ऐतिहासिक और आइकॉनिक जगह

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर परिवार के साथ जरूर घूमें देश की ये ऐतिहासिक और आइकॉनिक जगह

देश में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए दिल्ली सबसे खास जगह मानी जाती है. यहां कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है. परेड के साथ-साथ लाल किला और इंडिया गेट देशभक्ति के प्रतीक है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Jan 2026 02:25 PM (IST)
देश में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए दिल्ली सबसे खास जगह मानी जाती है. यहां कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है. परेड के साथ-साथ लाल किला और इंडिया गेट देशभक्ति के प्रतीक है.

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था. हर साल गणतंत्र दिवस देश की इसी ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर पूरे देश में देशभक्ति का माहौल देखने को मिलता है. भारत में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक और विरासत से जुड़ी जगह मौजूद हैं, जो आजादी से पहले की गवाह रही है. ये स्मारक और ऐतिहासिक स्थल ने सिर्फ स्थापत्य कला की मिसाल है, बल्कि देश की वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानियां भी सुनाते हैं. ऐसे में अगर इस गणतंत्र दिवस पर आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप देश की कुछ ऐतिहासिक और आईकॉनिक जगह पर जा सकते हैं.

1/7
देश में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए दिल्ली सबसे खास जगह मानी जाती है. यहां कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है. परेड के साथ-साथ लाल किला और इंडिया गेट देशभक्ति के प्रतीक है. दरअसल लाल किला मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है, जहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा भी फहराया जाता है. ऐसे में इस बार गणतंत्र दिवस पर आप लाल किला और इंडिया गेट पर परेड देखने के लिए जा सकते हैं.
देश में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए दिल्ली सबसे खास जगह मानी जाती है. यहां कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है. परेड के साथ-साथ लाल किला और इंडिया गेट देशभक्ति के प्रतीक है. दरअसल लाल किला मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है, जहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा भी फहराया जाता है. ऐसे में इस बार गणतंत्र दिवस पर आप लाल किला और इंडिया गेट पर परेड देखने के लिए जा सकते हैं.
2/7
वहीं इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल देश के शहीद सैनिकों को समर्पित है. 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था, यहां देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के नाम अंकित है, जो देश प्रेम की भावना को और मजबूत करते हैं. ऐसे में इस 26 जनवरी पर आप अपने परिवार के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी जा सकते हैं.
वहीं इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल देश के शहीद सैनिकों को समर्पित है. 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था, यहां देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के नाम अंकित है, जो देश प्रेम की भावना को और मजबूत करते हैं. ऐसे में इस 26 जनवरी पर आप अपने परिवार के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी जा सकते हैं.
Published at : 21 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Republic Day Republic Day 2026 India 77th Republic Day

Embed widget