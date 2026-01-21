देश में गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए दिल्ली सबसे खास जगह मानी जाती है. यहां कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है. परेड के साथ-साथ लाल किला और इंडिया गेट देशभक्ति के प्रतीक है. दरअसल लाल किला मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है, जहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा भी फहराया जाता है. ऐसे में इस बार गणतंत्र दिवस पर आप लाल किला और इंडिया गेट पर परेड देखने के लिए जा सकते हैं.