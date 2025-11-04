एक्सप्लोरर
ये हैं भारत के 5 सबसे खूबसूरत गांव, इटली-पेरिस तो भूल ही जाइए
उत्तराखंड के चमोली में स्थित माना गांव को भारत का आखिरी गांव माना जाता है. बर्फ से ढकी की पहाड़ियों, भागीरथी नदी का संगम और शांत वातावरण इस गांव बहुत खास बनाता है.
भारत की खूबसूरती सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ गांव भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ-सुथरे माहौल और अनोखी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. ये गांव इतने खूबसूरत हैं कि यहां घूमने आने वाले लोग खुद को प्रकृति के करीब महसूस करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको भारत के उन पांच सबसे खूबसूरत गांव के बारे में बताते हैं जो अपनी सुंदरता में इटली और पेरिस जैसे खूबसूरत विदेशी जगहों को भी पीछे छोड़ देते हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 04 Nov 2025 11:48 AM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
ट्रैवल
6 Photos
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
ट्रैवल
6 Photos
दुनिया के किन शहरों में मिलती है सुकून की हवा, क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
इंडिया
आसां नहीं है लव मैरिज... रिश्ते से नाखुश था लड़की का पिता, फूंक दिया दामाद का घर
स्पोर्ट्स
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम इंडिया A घोषित, किसे बनाया गया कप्तान? इंडिया-पाक के मैच की तारीख जानिए
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion