ये हैं भारत के 5 सबसे खूबसूरत गांव, इटली-पेरिस तो भूल ही जाइए

उत्तराखंड के चमोली में स्थित माना गांव को भारत का आखिरी गांव माना जाता है. बर्फ से ढकी की पहाड़ियों, भागीरथी नदी का संगम और शांत वातावरण इस गांव बहुत खास बनाता है. यहां भारत की आखिरी चाय का दुकान सैलानियों को आकर्षित करती है. धार्मिक रूप से यह जगह बद्रीनाथ धाम के पास होने के कारण पवित्र भी मानी जाती है. वहीं एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती है.