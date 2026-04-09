कश्मीर में आपकी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर एयरपोर्ट से होगी. जहां से आपको सीधे गुलमर्ग ले जाया जाएगा. श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है. होटल में चेक-इन के बाद आप आराम कर सकते हैं. गुलमर्ग भारत का प्रमुख स्की स्थल है. गुलमर्ग गोंडोला, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी केबल कार है. पाउडर स्कीइंग और लंबी बर्फीली पगडंडियों का आनंद लिया जा सकता है. यह भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स भी है. दिन के बाकी समय आप यहां बिता सकते हैं और रात होटल में आराम कर सकते हैं.