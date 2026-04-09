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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलBudget Kashmir tour travel tips : 20 हजार रुपये में 5 दिन आराम से करें कश्मीर का कपल टूर, बस इन चीजों का रखना होगा ख्याल

Budget Kashmir tour travel tips : 20 हजार रुपये में 5 दिन आराम से करें कश्मीर का कपल टूर, बस इन चीजों का रखना होगा ख्याल

Budget Kashmir tour travel tips : सही ट्रैवल प्लान और थोड़ी तैयारी के साथ आप सिर्फ 20,000 रुपये में 5 दिन का कंर्फटेबल कपल टूर कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 09 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Budget Kashmir tour travel tips : सही ट्रैवल प्लान और थोड़ी तैयारी के साथ आप सिर्फ 20,000 रुपये में 5 दिन का कंर्फटेबल कपल टूर कर सकते हैं.

Budget Kashmir tour travel tips : कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरियाली और झीलों के लिए जाना जाता है. यह जगह रोमांटिक ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि कश्मीर की यात्रा महंगी और मुश्किल है. लेकिन सही ट्रैवल प्लान और थोड़ी तैयारी के साथ आप सिर्फ 20,000 रुपये में 5 दिन का कंर्फटेबल कपल टूर कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कश्मीर में घूम सकते हैं, कहां रह सकते हैं, किन जगहों का आनंद ले सकते हैं और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

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कश्मीर में आपकी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर एयरपोर्ट से होगी. जहां से आपको सीधे गुलमर्ग ले जाया जाएगा. श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है. होटल में चेक-इन के बाद आप आराम कर सकते हैं. गुलमर्ग भारत का प्रमुख स्की स्थल है. गुलमर्ग गोंडोला, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी केबल कार है. पाउडर स्कीइंग और लंबी बर्फीली पगडंडियों का आनंद लिया जा सकता है. यह भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स भी है. दिन के बाकी समय आप यहां बिता सकते हैं और रात होटल में आराम कर सकते हैं.
कश्मीर में आपकी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर एयरपोर्ट से होगी. जहां से आपको सीधे गुलमर्ग ले जाया जाएगा. श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है. होटल में चेक-इन के बाद आप आराम कर सकते हैं. गुलमर्ग भारत का प्रमुख स्की स्थल है. गुलमर्ग गोंडोला, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी केबल कार है. पाउडर स्कीइंग और लंबी बर्फीली पगडंडियों का आनंद लिया जा सकता है. यह भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स भी है. दिन के बाकी समय आप यहां बिता सकते हैं और रात होटल में आराम कर सकते हैं.
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अगर दिन आप गुलमर्ग गोंडोला की सवारी का आनंद ले सकते हैं . गोंडोला से आप अपारवथ हिल पर पहुंचेंगे, जहां से स्कीइंग का मजा लिया जा सकता है. खिलनमर्ग, जो हिमालय की पृष्ठभूमि में बसा यह स्थल रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और अल्पाथर झील बर्फ से ढकी होती है और गर्मियों में नीले पानी और हिमखंडों का अद्भुत नजारा है.
अगर दिन आप गुलमर्ग गोंडोला की सवारी का आनंद ले सकते हैं . गोंडोला से आप अपारवथ हिल पर पहुंचेंगे, जहां से स्कीइंग का मजा लिया जा सकता है. खिलनमर्ग, जो हिमालय की पृष्ठभूमि में बसा यह स्थल रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और अल्पाथर झील बर्फ से ढकी होती है और गर्मियों में नीले पानी और हिमखंडों का अद्भुत नजारा है.
Published at : 09 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Kashmir Travel Tips Kashmir Couple Tour 5 Days Kashmir Trip Budget Kashmir Tour

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