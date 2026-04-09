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Budget Kashmir tour travel tips : 20 हजार रुपये में 5 दिन आराम से करें कश्मीर का कपल टूर, बस इन चीजों का रखना होगा ख्याल
Budget Kashmir tour travel tips : सही ट्रैवल प्लान और थोड़ी तैयारी के साथ आप सिर्फ 20,000 रुपये में 5 दिन का कंर्फटेबल कपल टूर कर सकते हैं.
Budget Kashmir tour travel tips : कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरियाली और झीलों के लिए जाना जाता है. यह जगह रोमांटिक ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि कश्मीर की यात्रा महंगी और मुश्किल है. लेकिन सही ट्रैवल प्लान और थोड़ी तैयारी के साथ आप सिर्फ 20,000 रुपये में 5 दिन का कंर्फटेबल कपल टूर कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कश्मीर में घूम सकते हैं, कहां रह सकते हैं, किन जगहों का आनंद ले सकते हैं और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 09 Apr 2026 09:21 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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