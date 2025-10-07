इसमें पहला नाम मौरानीपुर क्षेत्र का नाम आता है. मौरानीपुर क्षेत्र में आठ साल के बच्चे की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया था. अपराधियों ने बच्चे की हत्या करने के बाद शव घर के अंदर ही घास के ढेर के नीचे छिपाकर रखा था.