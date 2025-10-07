हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Dangerous Areas In Jhansi: झांसी के ये इलाके हद से ज्यादा बदनाम, यहां भूलकर भी घूमने मत जाना

Most Dangerous Areas In Jhansi: झांसी के ये इलाके हद से ज्यादा बदनाम, यहां भूलकर भी घूमने मत जाना

Jhansi Crime: झांसी की रानी का इतिहास हर कोई जानता है. झांसी जिला काफी फेमस है. चलिए आज हम आपको झांसी के क्राइम वाले इलाके के बारे में बताते हैं, जहां क्राइम होते रहते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 07 Oct 2025 07:10 PM (IST)
Jhansi Crime: झांसी की रानी का इतिहास हर कोई जानता है. झांसी जिला काफी फेमस है. चलिए आज हम आपको झांसी के क्राइम वाले इलाके के बारे में बताते हैं, जहां क्राइम होते रहते हैं.

झांसी उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत जिलों में से एक है. यहां घूमन फिरने के लिए काफी चीजें हैं. यह जिला रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. हालांकि यहां कई इलाके ऐसे हैं, जहां लोगों के साथ क्राइम होता रहता है, चलिए उनके बारे में आपको बताते है.

इसमें पहला नाम मौरानीपुर क्षेत्र का नाम आता है. मौरानीपुर क्षेत्र में आठ साल के बच्चे की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया था. अपराधियों ने बच्चे की हत्या करने के बाद शव घर के अंदर ही घास के ढेर के नीचे छिपाकर रखा था.
इसमें पहला नाम मौरानीपुर क्षेत्र का नाम आता है. मौरानीपुर क्षेत्र में आठ साल के बच्चे की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया था. अपराधियों ने बच्चे की हत्या करने के बाद शव घर के अंदर ही घास के ढेर के नीचे छिपाकर रखा था.
दूसरे नम्बर पर भोजला गांव (सिपरी बाज़ार थाना क्षेत्र) का नाम आता है. इस इलाके में क्राइम को इसी हिसाब से समझा जा सकता है कि इस इलाके में खुलेआम दिनदहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, वे भी उसकी पत्नी के सामने.
दूसरे नम्बर पर भोजला गांव (सिपरी बाज़ार थाना क्षेत्र) का नाम आता है. इस इलाके में क्राइम को इसी हिसाब से समझा जा सकता है कि इस इलाके में खुलेआम दिनदहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, वे भी उसकी पत्नी के सामने.
तीसरे नम्बर पर किशोरपुरा गांव, टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र का नाम आता है, यहां एक महिला की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर कुएं में फेंक दिए गए थे.
तीसरे नम्बर पर किशोरपुरा गांव, टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र का नाम आता है, यहां एक महिला की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर कुएं में फेंक दिए गए थे.
चौथे नम्बर पर इस लिस्ट में झांसी शहर का नाम आता है, शांत और सुरक्षित रहने वाले इस शहर के कुछ इलाकों में क्राइम की खबरें आती रहती हैं. खासकर कुछ इलाकों में लोग रात में जाने से कतराते हैं.
चौथे नम्बर पर इस लिस्ट में झांसी शहर का नाम आता है, शांत और सुरक्षित रहने वाले इस शहर के कुछ इलाकों में क्राइम की खबरें आती रहती हैं. खासकर कुछ इलाकों में लोग रात में जाने से कतराते हैं.
पांचवे स्थान पर रकसा क्षेत्र का नाम आता है, यहां भी क्राइम की घटनाएं होती रहती हैं. यहां एक व्यापारी का अपहरण कर 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी.
पांचवे स्थान पर रकसा क्षेत्र का नाम आता है, यहां भी क्राइम की घटनाएं होती रहती हैं. यहां एक व्यापारी का अपहरण कर 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी.
इसके अलावा झांसी के कई थानों में दर्ज रिपोर्ट बताती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी यहां आम हैं. छेड़छाड़, दहेज और घरेलू हिंसा की घटनाएं अक्सर सुर्खियों में रहती हैं.
इसके अलावा झांसी के कई थानों में दर्ज रिपोर्ट बताती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी यहां आम हैं. छेड़छाड़, दहेज और घरेलू हिंसा की घटनाएं अक्सर सुर्खियों में रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 07:07 PM (IST)
