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Kailash Mansarovar Yatra Tips: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने से पहले जान लें ये जरूरी टिप्स, वरना हो सकती है परेशानी
कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि तैयारी और सहनशक्ति की परीक्षा भी मानी जाती है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरना पड़ता है.
Kailash Mansarovar Yatra Tips: कैलाश मानसरोवर यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन और पवित्र धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है. हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए यह यात्रा बहुत खास मानी जाती है. तिब्बती क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक पहुंचना आध्यात्मिक अनुभव तो देता है, लेकिन यह यात्रा फिजिकल और मानसिक रूप से भी काफी चुनौतीपूर्ण होती है. ऐसे में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से पहले कुछ तैयारियां बहुत जरूरी होती है नहीं तो यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है.
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Published at : 21 May 2026 08:45 AM (IST)
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