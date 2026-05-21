दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि तैयारी और सहनशक्ति की परीक्षा भी मानी जाती है. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरना पड़ता है. यहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे कई लोगों को सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द और ऊंचाई से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है. इसके अलावा रास्ता काफी कठिन और मौसम बहुत अनिश्चित होता है. कई जगह पर तेज हवाएं, बर्फबारी और अचानक तापमान गिरने जैसी स्थितियां भी सामने आती है.