हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलहवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर

हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर

राजस्थान में एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर का संगम देखने को मिलता है. जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस बहुत फेमस है. जयपुर में ऊपर से किलो, रंगीन बाजारों और त्योहारों की झलक मिलती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Nov 2025 08:22 AM (IST)
राजस्थान में एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर का संगम देखने को मिलता है. जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस बहुत फेमस है. जयपुर में ऊपर से किलो, रंगीन बाजारों और त्योहारों की झलक मिलती है.

कई लोगों का सपना होता है कि वह हॉट एयर बैलून से आसमान में राइड करें. लेकिन इसके बारे में जानकारी न होने से कई लोग इसका एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं. वहीं आजकल हॉट एयर बैलूनिंग भारत में भी तेजी से फेमस हो रहा है. इसके अलावा टूरिज्म मंत्रालय की 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार भारत में एडवेंचर टूरिज्म खासतौर पर हॉट एयर बैलून की बुकिंग में भी तेजी से इजाफा हुआ है. ऐसे में आज हम आपको उन पांच भारतीय राज्यों के बारे में बताते हैं, जहां आप हॉट एयर बैलून का लुफ्त उठा सकते हैं.

राजस्थान में एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर का संगम देखने को मिलता है. ऐसे में जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस बहुत फेमस है. जयपुर में जहां ऊपर से किलो, रंगीन बाजारों और त्योहारों की झलक मिलती है. वहीं पुष्कर में हॉट एयर बैलून राइड विशाल रेगिस्तान का नजारा और मन को शांति देता है. ऐसे में आप जयपुर या पुष्कर में जाकर हॉट एयर बैलून राइड कर सकते हैं. जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून करने का सही समय सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल माना जाता है.
राजस्थान में एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर का संगम देखने को मिलता है. ऐसे में जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस बहुत फेमस है. जयपुर में जहां ऊपर से किलो, रंगीन बाजारों और त्योहारों की झलक मिलती है. वहीं पुष्कर में हॉट एयर बैलून राइड विशाल रेगिस्तान का नजारा और मन को शांति देता है. ऐसे में आप जयपुर या पुष्कर में जाकर हॉट एयर बैलून राइड कर सकते हैं. जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून करने का सही समय सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल माना जाता है.
महाराष्ट्र के लोनावला और कामशेत अपनी हरियाली, झरनाें और घाटियों के लिए जाने जाते हैं. यहां के हॉट एयर बैलून में उड़ते हुए ट्रैवल्स पावना लेक भूशी डैम और टाइगर लिप जैसी जगहों को ऊपर से देख सकते हैं. बारिश के बाद मौसम में यहां का नजारा और भी खूबसूरत होता है. यहां अक्टूबर से मई में हॉट एयर बैलून राइड का सही समय माना जाता है.
महाराष्ट्र के लोनावला और कामशेत अपनी हरियाली, झरनाें और घाटियों के लिए जाने जाते हैं. यहां के हॉट एयर बैलून में उड़ते हुए ट्रैवल्स पावना लेक भूशी डैम और टाइगर लिप जैसी जगहों को ऊपर से देख सकते हैं. बारिश के बाद मौसम में यहां का नजारा और भी खूबसूरत होता है. यहां अक्टूबर से मई में हॉट एयर बैलून राइड का सही समय माना जाता है.
हम् के प्राचीन मंदिर और विशाल चट्टानों के ऊपर से उड़ते हुए हॉट एयर बैलून राइड का नजारा किसी फिल्म जैसा लगता है. वहीं मैसूर में आप राजमहलों और सुंदर बगीचों के ऊपर से हवाई नजारा ले सकते हैं. यह अनुभव हिस्ट्री और एडवेंचर का मजा देता है. ऐसे में आप हम्पी और मैसूर में अक्टूबर से फरवरी के महीने में हॉट एयर बैलून राइड के लिए जा सकते हैं.
हम् के प्राचीन मंदिर और विशाल चट्टानों के ऊपर से उड़ते हुए हॉट एयर बैलून राइड का नजारा किसी फिल्म जैसा लगता है. वहीं मैसूर में आप राजमहलों और सुंदर बगीचों के ऊपर से हवाई नजारा ले सकते हैं. यह अनुभव हिस्ट्री और एडवेंचर का मजा देता है. ऐसे में आप हम्पी और मैसूर में अक्टूबर से फरवरी के महीने में हॉट एयर बैलून राइड के लिए जा सकते हैं.
ताजमहल और बनारस के घाटों को आसमान से देखने का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा होता है. सनराइज से लेकर सनसेट के समय में उड़ते हुए ऐतिहासिक जगहों की सुंदरता और बढ़ जाती है. ऐसे में आगरा और वाराणसी में आप अक्टूबर से मार्च के महीना में हॉट एयर बैलून राइड के लिए जा सकते हैं.
ताजमहल और बनारस के घाटों को आसमान से देखने का एक्सपीरियंस बहुत अनोखा होता है. सनराइज से लेकर सनसेट के समय में उड़ते हुए ऐतिहासिक जगहों की सुंदरता और बढ़ जाती है. ऐसे में आगरा और वाराणसी में आप अक्टूबर से मार्च के महीना में हॉट एयर बैलून राइड के लिए जा सकते हैं.
आप हॉट एयर बैलून राइड के लिए नैनीताल या ऋषिकेश भी जा सकते हैं. ऋषिकेश की झीले और बर्फीली चोटियों के ऊपर से हॉट एयर बैलून राइड और ऋषिकेश में गंगा के ऊपर से बैलून राइड दोनों का अनुभव बहुत खूबसूरत हो सकता है. यहां का शांत वातावरण और खूबसूरत नजारे हॉट एयर बैलून राइड से सैलानियों का मन मोह लेते हैं. नैनीताल और ऋषिकेश में भी आप हॉट एयर बैलून राइड के लिए मार्च से अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं.
आप हॉट एयर बैलून राइड के लिए नैनीताल या ऋषिकेश भी जा सकते हैं. ऋषिकेश की झीले और बर्फीली चोटियों के ऊपर से हॉट एयर बैलून राइड और ऋषिकेश में गंगा के ऊपर से बैलून राइड दोनों का अनुभव बहुत खूबसूरत हो सकता है. यहां का शांत वातावरण और खूबसूरत नजारे हॉट एयर बैलून राइड से सैलानियों का मन मोह लेते हैं. नैनीताल और ऋषिकेश में भी आप हॉट एयर बैलून राइड के लिए मार्च से अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं.
Published at : 05 Nov 2025 08:22 AM (IST)
