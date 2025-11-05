हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर

राजस्थान में एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर का संगम देखने को मिलता है. ऐसे में जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस बहुत फेमस है. जयपुर में जहां ऊपर से किलो, रंगीन बाजारों और त्योहारों की झलक मिलती है. वहीं पुष्कर में हॉट एयर बैलून राइड विशाल रेगिस्तान का नजारा और मन को शांति देता है. ऐसे में आप जयपुर या पुष्कर में जाकर हॉट एयर बैलून राइड कर सकते हैं. जयपुर और पुष्कर में हॉट एयर बैलून करने का सही समय सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल माना जाता है.