हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलCleanest cities in the world: दुनिया के किन शहरों में मिलती है सुकून की हवा, क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?

Cleanest cities in the world: दुनिया के किन शहरों में मिलती है सुकून की हवा, क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?

Cleanest Cities: देश के ज्यादातर शहरों में इस समय हवा काफी खराब है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के किन शहरों में इस समय हवा काफी अच्छी है या फिर सुकून भरी है?

By : सोनम  | Updated at : 30 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Cleanest Cities: देश के ज्यादातर शहरों में इस समय हवा काफी खराब है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के किन शहरों में इस समय हवा काफी अच्छी है या फिर सुकून भरी है?

इस समय देश की राजधानी दिल्ली में लोग सांस लेने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के किन देशों में आप सुकून की सांस ले सकते हैं. हालांकि इनमें से एक भी शहर हमारे भारत में नहीं है.

ओस्लो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. 24 अक्टूबर 2025 को यहां का AQI सिर्फ 1 दर्ज हुआ. यहां लगभग 89 फीसदी पैसेंजर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक सभी पब्लिक बसें, ट्राम और फेरी प्रदूषण मुक्त हों.
डेट्रॉइट का AQI 8 दर्ज हुआ है. हालांकि यह हमेशा अच्छा नहीं रहता. पहले यहां की ऑटो इंडस्ट्री और कचरा जलाने वाले प्लांट्स प्रदूषण के बड़े कारण थे. 2019 में शहर का सबसे बड़ा इंसीनरेटर बंद होने के बाद हालात कुछ बेहतर हुए.
अल्जीयर्स में 24 अक्टूबर को AQI 11 रहा. हालांकि यहां ट्रैफिक और फैक्ट्रियों से हवा लगातार प्रदूषित होती रहती है. टोरंटो का AQI भी उसी दिन 11 दर्ज हुआ, लेकिन यहां की हवा बहुत उतार-चढ़ाव वाली है. कई बार गाड़ियों का धुआं और जंगलों की आग इसे खतरनाक स्तर तक पहुंचा देते हैं.
सिडनी का AQI 16 दर्ज हुआ. यह बड़े शहरों में से एक है लेकिन बेहतर नीतियों और प्लानिंग की वजह से यहां की हवा बाकी जगहों से साफ मानी जाती है. कुआलालंपुर का AQI 17 रहा, हालांकि यहां ट्रैफिक और पड़ोसी देशों में आग लगने की घटनाएं अक्सर हवा को खराब कर देती हैं.
लिस्बन और वॉशिंगटन का AQI 17 दर्ज हुआ. हालांकि इन शहरों की हवा हमेशा इतनी साफ नहीं रहती. वॉशिंगटन को अक्सर कनाडा से आने वाले वाइल्डफायर स्मोक का सामना करना पड़ता है.
साल्ट लेक सिटी और स्कोप्जे का AQI भी 20 से नीचे रहा. साल्ट लेक सिटी में सर्दियों में प्रदूषक हवा में फंस जाते हैं. स्कोप्जे घाटी में बसा होने के कारण प्रदूषण से जूझता है और यहां पुराने वाहन व कोयले का इस्तेमाल हालात को और खराब कर देते हैं.
Published at : 30 Oct 2025 04:01 PM (IST)
