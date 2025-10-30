सिडनी का AQI 16 दर्ज हुआ. यह बड़े शहरों में से एक है लेकिन बेहतर नीतियों और प्लानिंग की वजह से यहां की हवा बाकी जगहों से साफ मानी जाती है. कुआलालंपुर का AQI 17 रहा, हालांकि यहां ट्रैफिक और पड़ोसी देशों में आग लगने की घटनाएं अक्सर हवा को खराब कर देती हैं.