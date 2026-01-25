पहली बर्फबारी ने बदला हिमाचल का मिजाज, इन 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नजारा हुआ स्वर्ग जैसा

शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते शिमला की सड़कें, घरों के छते और पेड़ बर्फ से ढक गए हैं. इस वजह से शहर में ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया है और कई रास्तों पर जाम लग गया है. वहीं पर्यटक इस नजारे को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और बर्फ में खेलों का मजा ले रहे हैं.