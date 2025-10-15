रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास बोगियों में यात्रियों को दो या चार बर्थ वाले केबिन मिलते हैं. यह कपल्स को काफी सहूलियत देती है. इसमें उनको प्राइवेसी की सुविधा मिलती है. कमरे जितने छोटे केबिन होते हैं, जिसको वे आराम से बंद करके अपनी जर्नी कर सकते हैं.