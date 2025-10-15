हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Couple friendly Railway Journeys: कपल फ्रेंडली हैं भारत की ये ट्रेनें, जानें क्या-क्या मिलती हैं सहूलियत?

Couple friendly Railway Journeys: कपल फ्रेंडली हैं भारत की ये ट्रेनें, जानें क्या-क्या मिलती हैं सहूलियत?

luxury honeymoon trains India: भारतीय रेलवे एक तरह से लोगों को लिए लाइफलाइन का काम करती है. चलिए आपको बताते हैं कि इनमें कपल के लिए क्या सहूलियत मिलती है, जिससे वे अपनी जर्नी आराम से कर सकें.

15 Oct 2025 06:41 PM (IST)
luxury honeymoon trains India: भारतीय रेलवे एक तरह से लोगों को लिए लाइफलाइन का काम करती है. चलिए आपको बताते हैं कि इनमें कपल के लिए क्या सहूलियत मिलती है, जिससे वे अपनी जर्नी आराम से कर सकें.

भारतीय रेलवे को लाइफलाइन भी कहा जाता है. हर दिन लाखों लोग इससे एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं. इसमें कई तरह की सुविधा होती है जैसे कि कम पैसे वालों के लिए जनरल क्लास और पैसों वाले के लिए इसमें प्रीमियम क्लास की सुविधा मौजूद होती है. चलिए आपको बताते हैं कि कपल के लिए इन ट्रेनों में कौन सी सुविधा होती है.

खासकर कपल्स और हनीमून ट्रिप पर जाने वाले यात्रियों के लिए अब कुछ ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें उन्हें प्राइवेट स्पेस और बेहतर आराम की सहूलियत दी जाती है
खासकर कपल्स और हनीमून ट्रिप पर जाने वाले यात्रियों के लिए अब कुछ ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें उन्हें प्राइवेट स्पेस और बेहतर आराम की सहूलियत दी जाती है
रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास बोगियों में यात्रियों को दो या चार बर्थ वाले केबिन मिलते हैं. यह कपल्स को काफी सहूलियत देती है. इसमें उनको प्राइवेसी की सुविधा मिलती है. कमरे जितने छोटे केबिन होते हैं, जिसको वे आराम से बंद करके अपनी जर्नी कर सकते हैं.
रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास बोगियों में यात्रियों को दो या चार बर्थ वाले केबिन मिलते हैं. यह कपल्स को काफी सहूलियत देती है. इसमें उनको प्राइवेसी की सुविधा मिलती है. कमरे जितने छोटे केबिन होते हैं, जिसको वे आराम से बंद करके अपनी जर्नी कर सकते हैं.
राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास का यह अनुभव कपल्स के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि इनमें उतनी भीड़ नहीं होती है.
राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास का यह अनुभव कपल्स के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि इनमें उतनी भीड़ नहीं होती है.
पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस में यह सुविधा काफी बढ़ जाती है. जिनमें आप हनीमून पैकेज बुक कर सकते हैं. यहां प्राइवेट केबिन, डाइनिंग, और होटल जैसी लग्जरी का मजा मिलता है.
पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस में यह सुविधा काफी बढ़ जाती है. जिनमें आप हनीमून पैकेज बुक कर सकते हैं. यहां प्राइवेट केबिन, डाइनिंग, और होटल जैसी लग्जरी का मजा मिलता है.
कपल्स के लिए यह सुविधा इसलिए भी खास है क्योंकि सामान्य बोगियों में प्राइवेसी नहीं मिलती. आप इसमें बिना किसी रोकटोक के अपनी जर्नी मजे से कर सकते हैं. यह काफी पॉपुलर है.
कपल्स के लिए यह सुविधा इसलिए भी खास है क्योंकि सामान्य बोगियों में प्राइवेसी नहीं मिलती. आप इसमें बिना किसी रोकटोक के अपनी जर्नी मजे से कर सकते हैं. यह काफी पॉपुलर है.
कई कपल्स अपने हनीमून ट्रिप को खास बनाने के लिए महंगी फ्लाइट्स की बजाय ऐसी ट्रेनों को चुनते हैं. यहां रोमांच के साथ साथ आपको खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं.
कई कपल्स अपने हनीमून ट्रिप को खास बनाने के लिए महंगी फ्लाइट्स की बजाय ऐसी ट्रेनों को चुनते हैं. यहां रोमांच के साथ साथ आपको खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 06:41 PM (IST)
