क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित केदारकांठा ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और 12,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे मशहूर विंटर ट्रैक्स में से एक है. गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाला यह ट्रैक घने देवदार के जंगलों, बर्फ से ढके रास्तों और खूबसूरत सनराइज के लिए जाना जाता है. 5 दिन का यह ट्रैक शुरुआती ट्रैकर्स के लिए एकदम सही हो सकता है. ऐसे में इन सर्दियों में आप केदारकांठा ट्रैक पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं.