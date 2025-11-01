एक्सप्लोरर
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
उत्तरकाशी में स्थित केदारकांठा ट्रैक लगभग 20 किमी लंबा और 12,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे मशहूर विंटर ट्रैक्स में से एक है. सर्दियों में आप यहां जाने का प्लान भी बना सकते हैं.
सर्दियां आते ही पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. बर्फ से ढके रास्ते, ठंडी हवाएं और बर्फीले जंगल पहाड़ों पर हर ट्रैक पर एक नया एडवेंचर देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप ट्रैकिंग की शौकीन है या पहली बार सर्दियों में ट्रैक करने का प्लान बना रहे हैं तो भारत के कुछ बेहतरीन ट्रैक आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. भारत में कई ट्रैक ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं और एडवेंचर का भरपूर मजा भी दिलाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बर्फ से ढके ऐसे ट्रैक के बारे में बताते हैं जो आपको एडवेंचर का अलग ही मजा दे सकते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Nov 2025 08:16 AM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
ट्रैवल
6 Photos
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
ट्रैवल
6 Photos
दुनिया के किन शहरों में मिलती है सुकून की हवा, क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?
ट्रैवल
7 Photos
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर घूमना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां स्टेप बाय स्टेप देखें पूरी ट्रैवल गाइड
ट्रैवल
7 Photos
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
ट्रैवल
7 Photos
Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
टैरिफ के बीच US और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील, टेंशन में PAK, चीन के उड़ जाएंगे होश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
टेलीविजन
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
स्पोर्ट्स
सचिन-रोहित सब पीछे, विराट कोहली के ये हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
Advertisement
ट्रैवल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
ट्रैवल
6 Photos
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion