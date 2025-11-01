हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत

क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत

उत्तरकाशी में स्थित केदारकांठा ट्रैक लगभग 20 किमी लंबा और 12,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे मशहूर विंटर ट्रैक्स में से एक है. सर्दियों में आप यहां जाने का प्लान भी बना सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Nov 2025 08:16 AM (IST)
उत्तरकाशी में स्थित केदारकांठा ट्रैक लगभग 20 किमी लंबा और 12,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे मशहूर विंटर ट्रैक्स में से एक है. सर्दियों में आप यहां जाने का प्लान भी बना सकते हैं.

सर्दियां आते ही पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. बर्फ से ढके रास्ते, ठंडी हवाएं और बर्फीले जंगल पहाड़ों पर हर ट्रैक पर एक नया एडवेंचर देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप ट्रैकिंग की शौकीन है या पहली बार सर्दियों में ट्रैक करने का प्लान बना रहे हैं तो भारत के कुछ बेहतरीन ट्रैक आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. भारत में कई ट्रैक ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं और एडवेंचर का भरपूर मजा भी दिलाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बर्फ से ढके ऐसे ट्रैक के बारे में बताते हैं जो आपको एडवेंचर का अलग ही मजा दे सकते हैं.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित केदारकांठा ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और 12,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे मशहूर विंटर ट्रैक्स में से एक है. गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाला यह ट्रैक घने देवदार के जंगलों, बर्फ से ढके रास्तों और खूबसूरत सनराइज के लिए जाना जाता है. 5 दिन का यह ट्रैक शुरुआती ट्रैकर्स के लिए एकदम सही हो सकता है. ऐसे में इन सर्दियों में आप केदारकांठा ट्रैक पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित केदारकांठा ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और 12,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह भारत के सबसे मशहूर विंटर ट्रैक्स में से एक है. गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाला यह ट्रैक घने देवदार के जंगलों, बर्फ से ढके रास्तों और खूबसूरत सनराइज के लिए जाना जाता है. 5 दिन का यह ट्रैक शुरुआती ट्रैकर्स के लिए एकदम सही हो सकता है. ऐसे में इन सर्दियों में आप केदारकांठा ट्रैक पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं.
उत्तरकाशी जिले के भटवारी तहसील में स्थित दयारा बुग्याल ट्रैक लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है. घास के मैदान, बर्फ से जमी झीलें और खुले आसमान के नीचे फैले नजारे इस ट्रैक को सर्दियों में एक अलग ही अनुभव बना देते हैं. यह ट्रैक आसान माना जाता है और फैमिली ट्रिप के लिए भी सही माना जाता है. ऐसे में इस सर्दियों में आप दयारा बुग्याल ट्रैक भी जा सकते हैं.
उत्तरकाशी जिले के भटवारी तहसील में स्थित दयारा बुग्याल ट्रैक लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है. घास के मैदान, बर्फ से जमी झीलें और खुले आसमान के नीचे फैले नजारे इस ट्रैक को सर्दियों में एक अलग ही अनुभव बना देते हैं. यह ट्रैक आसान माना जाता है और फैमिली ट्रिप के लिए भी सही माना जाता है. ऐसे में इस सर्दियों में आप दयारा बुग्याल ट्रैक भी जा सकते हैं.
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता चंद्रशिला ट्रैक 10 किलोमीटर लंबा है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह ट्रैक तुंगनाथ मंदिर तक जाता है और फिर आगे चंद्रशिला पीक तक पहुंचता है. सर्दियों में यह रास्ता बर्फ से ढका जाता है, जिससे ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बहुत एडवेंचर हो जाता है. यहां से हिमालय की चोटियां का भी खूबसूरत भी दिखाई देती है.
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता चंद्रशिला ट्रैक 10 किलोमीटर लंबा है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह ट्रैक तुंगनाथ मंदिर तक जाता है और फिर आगे चंद्रशिला पीक तक पहुंचता है. सर्दियों में यह रास्ता बर्फ से ढका जाता है, जिससे ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बहुत एडवेंचर हो जाता है. यहां से हिमालय की चोटियां का भी खूबसूरत भी दिखाई देती है.
इसके अलावा चमोली जिले से गुजरने वाला ब्रह्मताल ट्रैक लगभग 24 किलोमीटर लंबा है और 12,250 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह ट्रैक अपने जमे हुए ब्रह्मताल ट्रैक और बेखलताल झीलों के लिए फेमस है. घने जंगलों और बर्फ से ढकी ढलानों के बीच चलते हुए आपको हर मोड़ पर यहां एक अलग नजर देखना को मिलता है. यह ट्रैक शुरुआती और इंटरमीडिएट ट्रैकर्स दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
इसके अलावा चमोली जिले से गुजरने वाला ब्रह्मताल ट्रैक लगभग 24 किलोमीटर लंबा है और 12,250 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह ट्रैक अपने जमे हुए ब्रह्मताल ट्रैक और बेखलताल झीलों के लिए फेमस है. घने जंगलों और बर्फ से ढकी ढलानों के बीच चलते हुए आपको हर मोड़ पर यहां एक अलग नजर देखना को मिलता है. यह ट्रैक शुरुआती और इंटरमीडिएट ट्रैकर्स दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित नाग टिब्बा ट्रैक 20 किलोमीटर लंबा है और 9,915 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह ट्रैक छोटे वीकेंड गेटवे के लिए परफेक्ट माना जाता है. इस ट्रैक के आसान रास्ते, बर्फ से ढकी चोटियां और सनराइज का नजारा इसे फैमिली ट्रिप या शुरुआती ट्रैकर्स के लिए सबसे बेहतरीन बनाते हैं.
टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित नाग टिब्बा ट्रैक 20 किलोमीटर लंबा है और 9,915 फीट की ऊंचाई तक जाता है. यह ट्रैक छोटे वीकेंड गेटवे के लिए परफेक्ट माना जाता है. इस ट्रैक के आसान रास्ते, बर्फ से ढकी चोटियां और सनराइज का नजारा इसे फैमिली ट्रिप या शुरुआती ट्रैकर्स के लिए सबसे बेहतरीन बनाते हैं.
वहीं चमोली जिले में स्थित कुरी पास ट्रैक करीब 36 किलोमीटर लंबा है और 12,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है. इससे क्यारी पास ट्रैक भी कहा जाता है. रास्ते में घने जंगल, खुले घास के मैदान और हिमालय की चोटियों का नजारा इस ट्रैक को एक अलग ही खूबसूरती देता है. जो लोग पहली बार ट्रैक के लिए प्लान बना रहे हैं, वह यह ट्रैक कर सकते हैं.
वहीं चमोली जिले में स्थित कुरी पास ट्रैक करीब 36 किलोमीटर लंबा है और 12,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है. इससे क्यारी पास ट्रैक भी कहा जाता है. रास्ते में घने जंगल, खुले घास के मैदान और हिमालय की चोटियों का नजारा इस ट्रैक को एक अलग ही खूबसूरती देता है. जो लोग पहली बार ट्रैक के लिए प्लान बना रहे हैं, वह यह ट्रैक कर सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित त्रिउंड ट्रैक 11 से 12 किलोमीटर लंबा है और 9,350 फीट की ऊंचाई तक जाता है. धर्मशाला से शुरू होकर यह ट्रैक  आपको धौलाधार रेंज के नजारों तक लेकर जाता है. यह सबसे आसान विंटर ट्रैक में से एक है, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ कैंपिंग कर सकते हैं. 
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित त्रिउंड ट्रैक 11 से 12 किलोमीटर लंबा है और 9,350 फीट की ऊंचाई तक जाता है. धर्मशाला से शुरू होकर यह ट्रैक  आपको धौलाधार रेंज के नजारों तक लेकर जाता है. यह सबसे आसान विंटर ट्रैक में से एक है, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ कैंपिंग कर सकते हैं. 
Published at : 01 Nov 2025 08:16 AM (IST)
