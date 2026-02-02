कम बजट में घूमने के बेस्ट ऑप्शन, भारत की ये 6 जगह होनी चाहिए हर ट्रैवलर की विश लिस्ट में

अरुणाचल प्रदेश में बसी जीरो वैली शांत और सुकून भरी जगह है. यहां धान के खेत, चीड़ के जंगल और अपातानी जनजाति की संस्कृति देखने को मिलती है. इसके अलावा यहां होमस्टे सस्ते होते हैं, खाना लोकल और कम कीमत में मिल जाता है. वहीं घाटी में घूमना ही सबसे बड़ा फ्री एंटरटेनमेंट है.