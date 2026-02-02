एक्सप्लोरर
कम बजट में घूमने के बेस्ट ऑप्शन, भारत की ये 6 जगह होनी चाहिए हर ट्रैवलर की विश लिस्ट में
अरुणाचल प्रदेश में बसी जीरो वैली शांत और सुकून भरी जगह है. यहां धान के खेत, चीड़ के जंगल और अपातानी जनजाति की संस्कृति देखने को मिलती है. इसके अलावा यहां होमस्टे सस्ते होते हैं.
आज के समय में भारत में घूमना किफायती और एक्सपीरियंस से भरपूर है. 2026 में बढ़ते खर्च और भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स के बीच कुछ ऐसी जगह है. जहां कम बजट में भी नेचर, कल्चर और सुकून तीनों मिल जाता है. ये डेस्टिनेशन खासतौर पर उन यात्रियों के लिए है जो होम स्टे में रुकना, लोकल खाना खाना और आराम से घूमना पसंद करते हैं.
1/6
2/6
Published at : 02 Feb 2026 07:12 AM (IST)
ट्रैवल
6 Photos
कम बजट में घूमने के बेस्ट ऑप्शन, भारत की ये 6 जगह होनी चाहिए हर ट्रैवलर की विश लिस्ट में
ट्रैवल
6 Photos
वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
ट्रैवल
6 Photos
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
ट्रैवल
5 Photos
पहली बर्फबारी ने बदला हिमाचल का मिजाज, इन 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नजारा हुआ स्वर्ग जैसा
ट्रैवल
6 Photos
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ट्रैवल
6 Photos
भारत के इन टूरिस्ट स्पॉट्स में विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती एंट्री, जानें क्यों हैं बैन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
Advertisement
ट्रैवल
6 Photos
कम बजट में घूमने के बेस्ट ऑप्शन, भारत की ये 6 जगह होनी चाहिए हर ट्रैवलर की विश लिस्ट में
ट्रैवल
6 Photos
वैलेंटाइन वीक पर अपने पार्टनर को दें सरप्राइज, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती और रोमांटिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion