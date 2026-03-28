इसके अलावा केरल के वर्कला बीच का सनसेट भी बहुत अलग और खूबसूरत माना जाता है. यहां का सनसेट इसलिए इतना अलग माना जाता है, क्योंकि यहां लोग बीच पर कम और क्लिफ से ज्यादा इसे देखते हैं. शाम होते-होते क्लिफ पर बने कैफे भरने लगते हैं, जहां लोग आराम से बैठकर समुद्र का नजारा लेते हैं. वहीं ऊपर से दिखने वाला अरब सागर ज्यादा अच्छा और अलग नजर देता है.