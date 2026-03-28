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Best Beaches in India: सनसेट लवर्स के लिए बेस्ट हैं भारत के ये 8 बीच, यहां हर जगह का नजारा है खूबसूरत
Best Beaches in India: भारत में हर बीच का सनसेट एक जैसा नहीं होता है. यहां अलग-अलग जगह पर सनसेट सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि उस जगह के माहौल और बनावट से जुड़ा एक अलग एक्सपीरियंस देता है.
Best beaches in India: समुद्र किनारे डूबते सूरज को देखना हमेशा से ही एक अलग और खास एक्सपीरियंस माना जाता है. लेकिन भारत में हर बीच का सनसेट एक जैसा नहीं होता है. यहां अलग-अलग जगह पर सनसेट सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि उस जगह के माहौल और बनावट से जुड़ा एक अलग एक्सपीरियंस देता है. कहीं खुला और शांत समुद्र है तो कहीं खुला आसमान है वहीं कहीं भीड़-भाड़ के बीच भी डूबते सूरज की अपनी अलग पहचान है. ऐसे में चलिए आज हम आपको भारत के बेस्ट 8 बीच बताते हैं, जहां सनसेट का नजारा बहुत अलग होता है.
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Published at : 28 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Tags :Travel
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion