हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलPlaces to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें

Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें

Places to Visit in Agra: ताजमहल के अलावा आगरा के किले, गार्डन और ऐतिहासिक जगहें भी बेहद खास हैं. जानें आगरा में घूमने के लिए 7 बेहतरीन पर्यटन स्थल.

By : मीनू झा  | Updated at : 30 Sep 2025 06:20 PM (IST)
Places to Visit in Agra: ताजमहल के अलावा आगरा के किले, गार्डन और ऐतिहासिक जगहें भी बेहद खास हैं. जानें आगरा में घूमने के लिए 7 बेहतरीन पर्यटन स्थल.

Places to Visit in Agra: आगरा का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में ताजमहल की तस्वीर उभरती है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के अलावा भी आगरा में कई ऐसी ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे? किले, गार्डन और बाजार आगरा को पर्यटकों के लिए और भी खास बनाते हैं.

आगरा किला: यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा किला अपनी शानदार मुगल वास्तुकला और लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है. यहां से यमुना नदी और ताजमहल का नज़ारा मन मोह लेता है.
आगरा किला: यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा किला अपनी शानदार मुगल वास्तुकला और लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है. यहां से यमुना नदी और ताजमहल का नज़ारा मन मोह लेता है.
फतेहपुर सीकरी: आगरा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया था. बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद इसकी सबसे बड़ी पहचान हैं.
फतेहपुर सीकरी: आगरा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया था. बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद इसकी सबसे बड़ी पहचान हैं.
इतिमाद-उद-दौला का मकबरा: इस मकबरे को अक्सर बेबी ताज कहा जाता है. इसकी खूबसूरत नक्काशी और संगमरमर की सजावट इसे आगरा की खास पहचान बनाती है.
इतिमाद-उद-दौला का मकबरा: इस मकबरे को अक्सर बेबी ताज कहा जाता है. इसकी खूबसूरत नक्काशी और संगमरमर की सजावट इसे आगरा की खास पहचान बनाती है.
मेहताब बाग: यमुना नदी के किनारे स्थित मेहताब बाग से ताजमहल का नजारा बेहद शानदार लगता है. यह जगह फोटोग्राफी और सनसेट व्यू के लिए परफेक्ट है.
मेहताब बाग: यमुना नदी के किनारे स्थित मेहताब बाग से ताजमहल का नजारा बेहद शानदार लगता है. यह जगह फोटोग्राफी और सनसेट व्यू के लिए परफेक्ट है.
अकबर का मकबरा: सिकंदरा में स्थित यह मकबरा मुगल बादशाह अकबर की कब्रगाह है. विशाल बगीचे और अनोखी वास्तुकला इसे देखने लायक बनाते हैं.
अकबर का मकबरा: सिकंदरा में स्थित यह मकबरा मुगल बादशाह अकबर की कब्रगाह है. विशाल बगीचे और अनोखी वास्तुकला इसे देखने लायक बनाते हैं.
मारियम-उज-जमानी का मकबरा: यहां की कला और शिल्पकला देखने लायक है. यह मकबरा मुगल सम्राट अकबर की पत्नी की याद में बनवाया गया था और इतिहास प्रेमियों के लिए खास जगह है.
मारियम-उज-जमानी का मकबरा: यहां की कला और शिल्पकला देखने लायक है. यह मकबरा मुगल सम्राट अकबर की पत्नी की याद में बनवाया गया था और इतिहास प्रेमियों के लिए खास जगह है.
किनारी बाजार: अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आगरा का किनारी बाजार जरूर जाएं. यहां हैंडिक्राफ्ट, ज्वेलरी और पारंपरिक कपड़े मिलते हैं.
किनारी बाजार: अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आगरा का किनारी बाजार जरूर जाएं. यहां हैंडिक्राफ्ट, ज्वेलरी और पारंपरिक कपड़े मिलते हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:20 PM (IST)
Agra Famous Places Taj Mahal

Photo Gallery

