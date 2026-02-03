आप रखते हैं असमान में उड़ने का रोमांच, जानें कहां है दुनिया के टॉप-5 पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन?

हिमाचल प्रदेश की बीड़-बिलिंग दुनिया के बेहतरीन पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में गिना जाता है. यहां पैराग्लाइडिंग की उड़ान करीब 2,400 मीटर की ऊंचाई से बिलिंग से शुरू होकर बीड़ में खत्म होती है. मजबूत थर्मल्स, लंबी उड़ान और धौलाधार रेंज के शानदार नजारे इसे खास बनाते हैं. यही वजह है कि यहां प्रोफेशनल पायलट्स के साथ-साथ शुरुआती लोग भी पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस लेने पहुंचते हैं. बीड़-बिलिंग में इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है.