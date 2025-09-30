हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Famous Ramlila of Delhi: दिल्ली की ये 5 रामलीला बेहद है प्रसिद्ध, देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं लोग

Famous Ramlila of Delhi: दिल्ली की ये 5 रामलीला बेहद है प्रसिद्ध, देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं लोग

Famous Ramlila of Delhi: दिल्ली की मशहूर रामलीलाएं नवरात्रि और दशहरे पर भव्य रूप से आयोजित होती हैं. जानें कौन-सी 5 रामलीलाएं सबसे प्रसिद्ध हैं और क्यों इन्हें देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 30 Sep 2025 04:46 PM (IST)
Famous Ramlila of Delhi: दिल्ली की मशहूर रामलीलाएं नवरात्रि और दशहरे पर भव्य रूप से आयोजित होती हैं. जानें कौन-सी 5 रामलीलाएं सबसे प्रसिद्ध हैं और क्यों इन्हें देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.

Famous Ramlila of Delhi: नवरात्रि और दशहरे का त्योहार आते ही दिल्ली का माहौल खास हो जाता है. पूरे शहर में रामलीला का आयोजन होता है, जहां भगवान राम की कथा को बड़े भव्य और रंगीन अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है. दिल्ली की रामलीलाएं सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अनमोल हिस्सा है. यहां पर होने वाली कुछ रामलीलाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि उन्हें देखने के लिए लोग देश-विदेश से भी आते हैं.

1/5
लव कुश रामलीला पुरानी दिल्ली: लव कुश रामलीला का आयोजन हर साल लाल किला मैदान में बड़े पैमाने पर होता है. इसमें बॉलीवुड और टीवी के कलाकार भी हिस्सा लेते हैं. विशाल मंच, भव्य सेट और आधुनिक तकनीक इसे और खास बनाते हैं.
लव कुश रामलीला पुरानी दिल्ली: लव कुश रामलीला का आयोजन हर साल लाल किला मैदान में बड़े पैमाने पर होता है. इसमें बॉलीवुड और टीवी के कलाकार भी हिस्सा लेते हैं. विशाल मंच, भव्य सेट और आधुनिक तकनीक इसे और खास बनाते हैं.
2/5
रामलीला मैदान चांदनी चौक: चांदनी चौक का रामलीला मैदान इस त्योहार के दौरान हजारों भक्तों से भर जाता है. यहां पर दशकों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है. बड़े-बड़े पंडाल, मेले और झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं.
रामलीला मैदान चांदनी चौक: चांदनी चौक का रामलीला मैदान इस त्योहार के दौरान हजारों भक्तों से भर जाता है. यहां पर दशकों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है. बड़े-बड़े पंडाल, मेले और झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं.
3/5
श्रीराम भारतीय कला केंद्र: यहां की रामलीला अपने नृत्य, संगीत और नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध है. पेशेवर कलाकारों द्वारा किया गया मंचन दर्शकों को रामायण की कथा में जीवंत कर देता है. कला प्रेमियों के लिए यह रामलीला किसी उत्सव से कम नहीं.
श्रीराम भारतीय कला केंद्र: यहां की रामलीला अपने नृत्य, संगीत और नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध है. पेशेवर कलाकारों द्वारा किया गया मंचन दर्शकों को रामायण की कथा में जीवंत कर देता है. कला प्रेमियों के लिए यह रामलीला किसी उत्सव से कम नहीं.
4/5
श्री रामलीला कमेटी लाल किला: दिल्ली की सबसे पुरानी और लोकप्रिय रामलीलाओं में से एक है लाल किला मैदान में होने वाली श्री रामलीला. यहां का भव्य आयोजन, बड़े-बड़े झांकी और आतिशबाजी का नजारा देखने लायक होता है.
श्री रामलीला कमेटी लाल किला: दिल्ली की सबसे पुरानी और लोकप्रिय रामलीलाओं में से एक है लाल किला मैदान में होने वाली श्री रामलीला. यहां का भव्य आयोजन, बड़े-बड़े झांकी और आतिशबाजी का नजारा देखने लायक होता है.
5/5
माधव पार्क रामलीला: माधव पार्क की रामलीला का वातावरण एकदम परिवारिक और धार्मिक होता है. स्थानीय कलाकारों द्वारा किए गए मंचन में सरलता और भक्ति की गहराई झलकती है. यह रामलीला हर उम्र के लोगों को आकर्षित करती है.
माधव पार्क रामलीला: माधव पार्क की रामलीला का वातावरण एकदम परिवारिक और धार्मिक होता है. स्थानीय कलाकारों द्वारा किए गए मंचन में सरलता और भक्ति की गहराई झलकती है. यह रामलीला हर उम्र के लोगों को आकर्षित करती है.
Published at : 30 Sep 2025 04:44 PM (IST)
Navratri Ramlila Dussehra 2025

Embed widget