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ये 7 चीजें बार-बार दिखें तो समझ जाएं आपका वर्क प्लेस भी है टॉक्सिक, तुरंत बदल लें नौकरी
Toxic Workplace Signs कई बार हम ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो धीरे-धीरे हमारे कॉन्फिडेंस, हेल्थ और खुशियों को खत्म करने लगता है और हमें इसका एहसास भी देर से होता है.
आज के समय में नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, मेंटल हेल्थ और लाइफ से भी जुड़ी होती है, लेकिन हर वर्क प्लेस अच्छा नहीं होता है, कई बार हम ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो धीरे-धीरे हमारे कॉन्फिडेंस, हेल्थ और खुशियों को खत्म करने लगता है, और हमें इसका एहसास भी देर से होता है. टॉक्सिक वर्कप्लेस हमेशा बाहर से खराब नहीं दिखता. कभी यह मीठी बातों के पीछे छुपा होता है, तो कभी ये तो हर जगह होता है कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन सच यह है कि अगर आप रोज तनाव, डर या अनदेखी महसूस कर रहे हैं, तो यह सामान्य नहीं है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी 7 चीजें बार-बार दिखें तो समझ जाएं आपका वर्क प्लेस भी टॉक्सिक है.
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Published at : 23 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion