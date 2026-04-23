ये 7 चीजें बार-बार दिखें तो समझ जाएं आपका वर्क प्लेस भी है टॉक्सिक, तुरंत बदल लें नौकरी

अगर आपके ऑफिस में सही जानकारी समय पर नहीं मिलती, लोग पीठ पीछे बातें करते हैं या हर बात घुमा-फिराकर कही जाती है, तो यह बड़ा संकेत है. इसमें जरूरी बातें छुपाई जाती हैं, गॉसिप और अफवाहें ज्यादा होती हैं और सीधे बात करने की जगह ताने मारे जाते हैं. ऐसे माहौल में काम करने से कन्फ्यूजन और तनाव बढ़ता है.