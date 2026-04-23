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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलये 7 चीजें बार-बार दिखें तो समझ जाएं आपका वर्क प्लेस भी है टॉक्सिक, तुरंत बदल लें नौकरी

ये 7 चीजें बार-बार दिखें तो समझ जाएं आपका वर्क प्लेस भी है टॉक्सिक, तुरंत बदल लें नौकरी

Toxic Workplace Signs कई बार हम ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो धीरे-धीरे हमारे कॉन्फिडेंस, हेल्थ और खुशियों को खत्म करने लगता है और हमें इसका एहसास भी देर से होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Toxic Workplace Signs कई बार हम ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो धीरे-धीरे हमारे कॉन्फिडेंस, हेल्थ और खुशियों को खत्म करने लगता है और हमें इसका एहसास भी देर से होता है.

आज के समय में नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, मेंटल हेल्थ और लाइफ से भी जुड़ी होती है, लेकिन हर वर्क प्लेस अच्छा नहीं होता है, कई बार हम ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो धीरे-धीरे हमारे कॉन्फिडेंस, हेल्थ और खुशियों को खत्म करने लगता है, और हमें इसका एहसास भी देर से होता है. टॉक्सिक वर्कप्लेस हमेशा बाहर से खराब नहीं दिखता. कभी यह मीठी बातों के पीछे छुपा होता है, तो कभी ये तो हर जगह होता है कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन सच यह है कि अगर आप रोज तनाव, डर या अनदेखी महसूस कर रहे हैं, तो यह सामान्य नहीं है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी 7 चीजें बार-बार दिखें तो समझ जाएं आपका वर्क प्लेस भी टॉक्सिक है.

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अगर आपके ऑफिस में सही जानकारी समय पर नहीं मिलती, लोग पीठ पीछे बातें करते हैं या हर बात घुमा-फिराकर कही जाती है, तो यह बड़ा संकेत है. इसमें जरूरी बातें छुपाई जाती हैं, गॉसिप और अफवाहें ज्यादा होती हैं और सीधे बात करने की जगह ताने मारे जाते हैं. ऐसे माहौल में काम करने से कन्फ्यूजन और तनाव बढ़ता है.
अगर आपके ऑफिस में सही जानकारी समय पर नहीं मिलती, लोग पीठ पीछे बातें करते हैं या हर बात घुमा-फिराकर कही जाती है, तो यह बड़ा संकेत है. इसमें जरूरी बातें छुपाई जाती हैं, गॉसिप और अफवाहें ज्यादा होती हैं और सीधे बात करने की जगह ताने मारे जाते हैं. ऐसे माहौल में काम करने से कन्फ्यूजन और तनाव बढ़ता है.
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जहां आपकी इज्जत नहीं होती, वहां काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आपकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है. आपको छोटा महसूस कराया जाता है और बदतमीजी या रूखा व्यवहार होता है. यह धीरे-धीरे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है.
जहां आपकी इज्जत नहीं होती, वहां काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आपकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है. आपको छोटा महसूस कराया जाता है और बदतमीजी या रूखा व्यवहार होता है. यह धीरे-धीरे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है.
Published at : 23 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Workplace Stress Toxic Workplace Toxic Office Signs Bad Office Environment

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