हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलToe Hair Meaning: पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या होता है मतलब, कैसे होते हैं ऐसे इंसान?

Toe Hair Meaning: पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या होता है मतलब, कैसे होते हैं ऐसे इंसान?

Toe Hair: कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जिनके शरीर से लेकर सर तक बाल कम होते हैं या नहीं होते हैं. कुछ लोगों के उंगलियों पर मोटे-मोटे बाल निकल जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 30 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Toe Hair: कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जिनके शरीर से लेकर सर तक बाल कम होते हैं या नहीं होते हैं. कुछ लोगों के उंगलियों पर मोटे-मोटे बाल निकल जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं.

आपने ऐसे तमाम लोगों को देखा होगा जिनके पैरों की उंगलियों पर बाल उगे होते हैं. कई लोग उनको अजीब मानते हैं, तो कुछ सोचते हैं कि शायद ऐसे लोग काफी धनवान होंगे. चलिए आपको बताते हैं कि पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या मतलब होता है. इसके अलावा ऐसे इंसान किस स्वभाव के होते हैं.

अगर धर्म के हिसाब से देखें, जिनके पैर की उंगलियों पर बाल मोटे होते हैं और साफ नज़र आते हैं, ऐसे लोग काफी रेयर होते हैं. और यह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है. ऐसे लोगों को कई सेक्टर में सफलता मिलती है.
कहा जाता है कि जिन लोगों के पैरों की उंगलियों पर बाल होते हैं, उनका व्यक्तित्व मजबूत और आत्मनिर्भर होता है. ऐसे लोग अपनी सोच और निर्णय पर भरोसा करते हैं और अक्सर दूसरों के सामने आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हैं.
इनके स्वभाव में जिम्मेदारी उठाने की प्रवृत्ति होती है. यह लोग टीम या परिवार में नेतृत्व की भूमिका निभाने में पीछे नहीं रहते. इनके फैसले अक्सर ठोस और व्यावहारिक होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी इन पर भरोसा करते हैं.
अगर हम इसको साइंस के नजरिए से देखते हैं, तो पता चलता है कि हर इंसान के शरीर पर हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं. जिनके फॉलिकल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके शरीर पर बाल ज्यादा दिखाई देते हैं.
एंड्रोजन हार्मोन शरीर में बालों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं. हालांकि, स्पेसिफिकली पैरों के अंगूठे पर बाल टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च से साबित नहीं हुआ है.
इसके अलावा उंगलियों पर बाल होना एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि वहां तक खून सही तरीके से पहुंच रहा है. अगर अचानक पैरों पर बाल झड़ने लगें, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन या Peripheral Artery Disease का संकेत हो सकता है.
Published at : 30 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Embed widget