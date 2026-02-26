हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलDevisha Yadav Property: सूर्य कुमार यादव की बीवी का नया अपार्टमेंट देख उड़ जाएंगे होश, ये तस्वीरें देख चुंधिया जाएंगी आंखें

Devisha Yadav Property: सूर्य कुमार यादव की बीवी का नया अपार्टमेंट देख उड़ जाएंगे होश, ये तस्वीरें देख चुंधिया जाएंगी आंखें

Devisha Yadav Net Worth: सूर्य कुमार यादव की बीवी ने नया अपार्टमेंट खरीदा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी कीमत कितनी है और इस अपार्टमेंट की खासियत क्या है, जिसकी चर्चा हर तरफ होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Feb 2026 01:21 PM (IST)
Devisha Yadav Net Worth: सूर्य कुमार यादव की बीवी ने नया अपार्टमेंट खरीदा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी कीमत कितनी है और इस अपार्टमेंट की खासियत क्या है, जिसकी चर्चा हर तरफ होती है.

भारतीय मेंस टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा यादव ने मुंबई के चेंबूर इलाके में 7.18 करोड़ रुपये का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार यह सौदा फरवरी में दर्ज किया गया.

यह 1,516.20 वर्ग फुट का अपार्टमेंट गोडरेज स्काई टेरेसेस में स्थित है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में इस इमारत में दंपती की यह तीसरी खरीद है.
यह 1,516.20 वर्ग फुट का अपार्टमेंट गोडरेज स्काई टेरेसेस में स्थित है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में इस इमारत में दंपती की यह तीसरी खरीद है.
फ्लैट का कारपेट एरिया 1,402 वर्ग फुट है और इसके साथ दो पार्किंग स्पेस भी मिलते हैं. इस सौदे पर 35.90 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए.
फ्लैट का कारपेट एरिया 1,402 वर्ग फुट है और इसके साथ दो पार्किंग स्पेस भी मिलते हैं. इस सौदे पर 35.90 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए.
Published at : 26 Feb 2026 01:21 PM (IST)
