गाजियाबाद के पॉश राज नगर इलाके में स्थित उनका आलीशान घर करीब 18 करोड़ रुपये का बताया जाता है. यह घर उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए जाने वाले खास पलों की जगह है. यहां वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं.