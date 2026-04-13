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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलSuresh Raina Luxury Home: सफेद पियानो और खास ट्रॉफी वॉल, अंदर से ऐसा दिखता है सुरेश रैना का कॉटेज स्टाइल घर

Suresh Raina Luxury Home: सफेद पियानो और खास ट्रॉफी वॉल, अंदर से ऐसा दिखता है सुरेश रैना का कॉटेज स्टाइल घर

Suresh Raina Lifestyle:आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट सुरेश रैना का नाम टॉप के फेरिस्त में शामिल होता है. चलिए आपको बताते हैं कि उनका 18 करोड़ का आशियाना अंदर से कैसा दिखता है.

By : सोनम  | Updated at : 13 Apr 2026 05:39 PM (IST)
Suresh Raina Lifestyle:आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट सुरेश रैना का नाम टॉप के फेरिस्त में शामिल होता है. चलिए आपको बताते हैं कि उनका 18 करोड़ का आशियाना अंदर से कैसा दिखता है.

भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाने वाले सुरेश रैना मैदान पर जितने शानदार रहे, उतनी ही सादगी उनकी निजी जिंदगी में भी दिखती है. 2011 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे रैना अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. अब क्रिकेट से दूर, वह परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं.

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गाजियाबाद के पॉश राज नगर इलाके में स्थित उनका आलीशान घर करीब 18 करोड़ रुपये का बताया जाता है. यह घर उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए जाने वाले खास पलों की जगह है. यहां वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं.
गाजियाबाद के पॉश राज नगर इलाके में स्थित उनका आलीशान घर करीब 18 करोड़ रुपये का बताया जाता है. यह घर उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए जाने वाले खास पलों की जगह है. यहां वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं.
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इस घर की बनावट कॉटेज स्टाइल में है, जिसमें सादगी और लग्जरी का शानदार मेल देखने को मिलता है. लकड़ी का पोर्च, हल्के रंग और हरियाली से घिरा माहौल इसे एक प्रीमियम लेकिन गर्मजोशी भरा एहसास देता है. घर का बैकयार्ड और बालकनी इसे किसी रिजॉर्ट जैसा लुक देते हैं.
इस घर की बनावट कॉटेज स्टाइल में है, जिसमें सादगी और लग्जरी का शानदार मेल देखने को मिलता है. लकड़ी का पोर्च, हल्के रंग और हरियाली से घिरा माहौल इसे एक प्रीमियम लेकिन गर्मजोशी भरा एहसास देता है. घर का बैकयार्ड और बालकनी इसे किसी रिजॉर्ट जैसा लुक देते हैं.
Published at : 13 Apr 2026 05:39 PM (IST)
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Suresh Raina Suresh Raina House Suresh Raina Luxury Home

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