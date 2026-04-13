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Suresh Raina Luxury Home: सफेद पियानो और खास ट्रॉफी वॉल, अंदर से ऐसा दिखता है सुरेश रैना का कॉटेज स्टाइल घर
Suresh Raina Lifestyle:आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट सुरेश रैना का नाम टॉप के फेरिस्त में शामिल होता है. चलिए आपको बताते हैं कि उनका 18 करोड़ का आशियाना अंदर से कैसा दिखता है.
भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाने वाले सुरेश रैना मैदान पर जितने शानदार रहे, उतनी ही सादगी उनकी निजी जिंदगी में भी दिखती है. 2011 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे रैना अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. अब क्रिकेट से दूर, वह परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 05:39 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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