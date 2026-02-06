गुलाबी गुलाब प्रशंसा और आभार का संकेत होता है. गहरे गुलाबी रंग से कृतज्ञता झलकती है, जबकि हल्का गुलाबी कोमल प्रेम और अपनापन दिखाता है. यह नए रिश्तों या अपने खास लोगों के लिए एक प्यारा विकल्प है.