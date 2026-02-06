हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rose Day 2026: प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब

Rose Day 2026: प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब

Rose Day 2026: रोज डे से प्यार के वीक यानी वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका आपको अलग-अलग रंग के रोज देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है.

By : सोनम  | Updated at : 06 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Rose Day 2026: रोज डे से प्यार के वीक यानी वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका आपको अलग-अलग रंग के रोज देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है.

गुलाब सिर्फ फूल नहीं, भावनाओं की भाषा है. हर रंग अपने आप में एक खास संदेश छुपाए होता है, जिसे समझकर दिया गया गुलाब आपके दिल की बात बिना शब्दों के कह देता है. इसलिए रोज डे पर रंग का चुनाव बेहद मायने रखता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को किस रंग का गुलाब दे सकते हैं.

1/6
लाल गुलाब प्यार और जुनून का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है. यह गहरे, सच्चे और पूरी तरह समर्पित प्रेम को दर्शाता है। इसे उसी इंसान को दिया जाता है जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं.
लाल गुलाब प्यार और जुनून का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है. यह गहरे, सच्चे और पूरी तरह समर्पित प्रेम को दर्शाता है। इसे उसी इंसान को दिया जाता है जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं.
2/6
गुलाबी गुलाब प्रशंसा और आभार का संकेत होता है. गहरे गुलाबी रंग से कृतज्ञता झलकती है, जबकि हल्का गुलाबी कोमल प्रेम और अपनापन दिखाता है. यह नए रिश्तों या अपने खास लोगों के लिए एक प्यारा विकल्प है.
गुलाबी गुलाब प्रशंसा और आभार का संकेत होता है. गहरे गुलाबी रंग से कृतज्ञता झलकती है, जबकि हल्का गुलाबी कोमल प्रेम और अपनापन दिखाता है. यह नए रिश्तों या अपने खास लोगों के लिए एक प्यारा विकल्प है.
Published at : 06 Feb 2026 05:50 PM (IST)
