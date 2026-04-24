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Rohit Sharma Luxury House :रोहित शर्मा के पास है 30 करोड़ का आलीशान सी फेसिंग घर, अंदर के नजारे देख फटी रह जाएंगी आंखें
Rohit Sharma Luxury House :उन्होंने क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनके शानदार घर की बात करेंगे जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में स्थित है.
भारत के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा सिर्फ अपने शानदार खेल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. मैदान पर उनका बल्ला जितना आक्रामक होता है, मैदान के बाहर उनकी लाइफ उतनी ही अलग है. उन्होंने क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनके शानदार घर की बात करेंगे जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में स्थित है और जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जाती है. तो आइए आज हम आपको उनके इस लग्जरी घर की खासियतें बताते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 09:34 AM (IST)
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रोहित शर्मा के पास है 30 करोड़ का आलीशान सी फेसिंग घर, अंदर के नजारे देख फटी रह जाएंगी आंखें
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भावेष पाण्डेय
Opinion