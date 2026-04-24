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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलRohit Sharma Luxury House :रोहित शर्मा के पास है 30 करोड़ का आलीशान सी फेसिंग घर, अंदर के नजारे देख फटी रह जाएंगी आंखें

Rohit Sharma Luxury House :रोहित शर्मा के पास है 30 करोड़ का आलीशान सी फेसिंग घर, अंदर के नजारे देख फटी रह जाएंगी आंखें

Rohit Sharma Luxury House :उन्होंने क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनके शानदार घर की बात करेंगे जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में स्थित है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Apr 2026 09:34 AM (IST)
Rohit Sharma Luxury House :उन्होंने क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनके शानदार घर की बात करेंगे जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में स्थित है.

भारत के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा सिर्फ अपने शानदार खेल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. मैदान पर उनका बल्ला जितना आक्रामक होता है, मैदान के बाहर उनकी लाइफ उतनी ही अलग है. उन्होंने क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आज हम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनके शानदार घर की बात करेंगे जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में स्थित है और जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जाती है. तो आइए आज हम आपको उनके इस लग्जरी घर की खासियतें बताते हैं.

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रोहित शर्मा का घर मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है, जो शहर का एक बेहद महंगा और प्रीमियम इलाका माना जाता है. उनका अपार्टमेंट एक ऊंची बिल्डिंग की 29वीं मंजिल पर है, जहां से अरब सागर का लगभग 270 डिग्री व्यू दिखाई देता है. घर बैठे ही समुद्र का खूबसूरत नजारा हर समय देखने को मिलता है.
रोहित शर्मा का घर मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है, जो शहर का एक बेहद महंगा और प्रीमियम इलाका माना जाता है. उनका अपार्टमेंट एक ऊंची बिल्डिंग की 29वीं मंजिल पर है, जहां से अरब सागर का लगभग 270 डिग्री व्यू दिखाई देता है. घर बैठे ही समुद्र का खूबसूरत नजारा हर समय देखने को मिलता है.
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यह अपार्टमेंट करीब 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें चार बड़े बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम, किचन, स्टडी रूम, एंटरटेनमेंट एरिया और वॉक-इन वार्डरोब जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं. घर में इतनी जगह है कि मेहमानों के लिए अलग से स्पेस आसानी से बनाया जा सकता है.
यह अपार्टमेंट करीब 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें चार बड़े बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम, किचन, स्टडी रूम, एंटरटेनमेंट एरिया और वॉक-इन वार्डरोब जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं. घर में इतनी जगह है कि मेहमानों के लिए अलग से स्पेस आसानी से बनाया जा सकता है.
Published at : 24 Apr 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Rohit Sharma House Rohit Sharma Luxury House Rohit Sharma Mumbai House Rohit Sharma Sea Facing House

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