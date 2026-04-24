रोहित शर्मा का घर मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है, जो शहर का एक बेहद महंगा और प्रीमियम इलाका माना जाता है. उनका अपार्टमेंट एक ऊंची बिल्डिंग की 29वीं मंजिल पर है, जहां से अरब सागर का लगभग 270 डिग्री व्यू दिखाई देता है. घर बैठे ही समुद्र का खूबसूरत नजारा हर समय देखने को मिलता है.