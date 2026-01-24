एक्सप्लोरर
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन
गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों से बनी रंगोली सजावट का सबसे अच्छा तरीका मानी जाती है. ऐसे में अगर आप इस बार अपने घर या ऑफिस को खास लुक देना चाहते हैं, तो आप खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन बना सकते हैं.
इस बार 26 जनवरी को पूरा देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. इस खास मौके पर जहां एक ओर देशभक्ति का जज्बा नजर आता है, वहीं दूसरी ओर ऑफिस में सजावट के जरिए भी लोग राष्ट्रीय पर्व की खुशी मनाते हैं. गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों से बनी रंगोली सजावट का सबसे अच्छा तरीका मानी जाती है. ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने घर या ऑफिस को खास लुक देना चाहते हैं, तो आप खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन बना सकते हैं.
Published at : 24 Jan 2026 08:31 AM (IST)
