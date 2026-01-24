हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलRepublic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन

गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों से बनी रंगोली सजावट का सबसे अच्छा तरीका मानी जाती है. ऐसे में अगर आप इस बार अपने घर या ऑफिस को खास लुक देना चाहते हैं, तो आप खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन बना सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Jan 2026 08:31 AM (IST)
गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों से बनी रंगोली सजावट का सबसे अच्छा तरीका मानी जाती है. ऐसे में अगर आप इस बार अपने घर या ऑफिस को खास लुक देना चाहते हैं, तो आप खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन बना सकते हैं.

इस बार 26 जनवरी को पूरा देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. इस खास मौके पर जहां एक ओर देशभक्ति का जज्बा नजर आता है, वहीं दूसरी ओर ऑफिस में सजावट के जरिए भी लोग राष्ट्रीय पर्व की खुशी मनाते हैं. गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंगों से बनी रंगोली सजावट का सबसे अच्छा तरीका मानी जाती है. ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने घर या ऑफिस को खास लुक देना चाहते हैं, तो आप खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन बना सकते हैं.

1/6
इस गणतंत्र दिवस के दिन आप तिरंगे के रंगों वाली अशोक चक्र थीम की रंगोली बना सकते हैं. इस क्लासिक डिजाइन में बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बनाया जाता है, जिसके चारों ओर केसरिया, सफेद और हरे रंग के गोलाकार पैटर्न होते हैं. यह डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ बहुत प्रभावशाली दिखाई देती है.
इस गणतंत्र दिवस के दिन आप तिरंगे के रंगों वाली अशोक चक्र थीम की रंगोली बना सकते हैं. इस क्लासिक डिजाइन में बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बनाया जाता है, जिसके चारों ओर केसरिया, सफेद और हरे रंग के गोलाकार पैटर्न होते हैं. यह डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ बहुत प्रभावशाली दिखाई देती है.
2/6
इसके अलावा आप भारत के नक्शे वाली रंगोली भी बना सकते हैं. इसे आप ऑफिस के एंट्रेंस या सोसायटी के गेट के लिए भारत के नक्शे की आउटलाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. यह रंगोली पूरे डिजाइन को बहुत खास बनाता है.
इसके अलावा आप भारत के नक्शे वाली रंगोली भी बना सकते हैं. इसे आप ऑफिस के एंट्रेंस या सोसायटी के गेट के लिए भारत के नक्शे की आउटलाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. यह रंगोली पूरे डिजाइन को बहुत खास बनाता है.
Published at : 24 Jan 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Republic Day 2026 Rangoli Tricolor Rangoli Design 77th Republic Day Decoration

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Weather Update: बर्फीली हवाओं से कांपा Delhi-NCR, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी! | Winter | Snowfall
Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Shankaracharya Controversy: Chitra ने खोल दिए Avimukteshwaranand विवाद के सारे पन्ने ! | Mahadangal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
पाकिस्तान में ISI से जुड़े TTP आतंकी के घर फिदायीन हमला, शादी समारोह में धमाका, 5 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद लुढ़का पारा, तेज हवाओं के साथ कंपाने वाली ठंड, जानें- मौसम अपडेट
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर KRK को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को पकड़ा, ओशिवारा फायरिंग से जुड़ा है मामला
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
Raw Tomato Benefits: इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
नौकरी
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
MP में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, DSP समेत भरे जाएंगे ये पद
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget