इस गणतंत्र दिवस के दिन आप तिरंगे के रंगों वाली अशोक चक्र थीम की रंगोली बना सकते हैं. इस क्लासिक डिजाइन में बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बनाया जाता है, जिसके चारों ओर केसरिया, सफेद और हरे रंग के गोलाकार पैटर्न होते हैं. यह डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ बहुत प्रभावशाली दिखाई देती है.