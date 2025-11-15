हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मBasant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर क्यों की जाती है मां सरस्वती की पूजा?

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर क्यों की जाती है मां सरस्वती की पूजा?

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है. ऐसे में आइए जानें कि बसंत पंचमी पर क्यों की जाती है मां सरस्वती की पूजा?

By : निशात अंजुम  | Updated at : 15 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है. ऐसे में आइए जानें कि बसंत पंचमी पर क्यों की जाती है मां सरस्वती की पूजा?

बसंत पंचमी 2026

1/6
बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और ज्ञान, कला व बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, और कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पतंग बाजी का आनंद लेते हैं. यह पर्व प्रकृति के नवीनीकरण और नई शुरुआत का भी उत्सव है.
बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और ज्ञान, कला व बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, और कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पतंग बाजी का आनंद लेते हैं. यह पर्व प्रकृति के नवीनीकरण और नई शुरुआत का भी उत्सव है.
2/6
2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी, शुक्रवार को है. यह पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस साल, पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह 2:28 बजे शुरू होकर 24 जनवरी को सुबह 1:46 बजे समाप्त होगी.
2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी, शुक्रवार को है. यह पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस साल, पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह 2:28 बजे शुरू होकर 24 जनवरी को सुबह 1:46 बजे समाप्त होगी.
3/6
बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती के जन्म का दिन माना जाता है. मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही देवी सरस्वती का जन्म हुआ था. इस शुभ अवसर पर उनकी पूजा की जाती है.
बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती के जन्म का दिन माना जाता है. मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही देवी सरस्वती का जन्म हुआ था. इस शुभ अवसर पर उनकी पूजा की जाती है.
4/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार, सृष्टि की रचना के बाद, ब्रह्माजी ने देखा कि मनुष्य गूंगे हैं और उनके पास ज्ञान का अभाव है, तो उन्होंने सरस्वती देवी का आह्वान किया. देवी ने अपनी वीणा बजाकर संसार में वाणी और ज्ञान का संचार किया.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, सृष्टि की रचना के बाद, ब्रह्माजी ने देखा कि मनुष्य गूंगे हैं और उनके पास ज्ञान का अभाव है, तो उन्होंने सरस्वती देवी का आह्वान किया. देवी ने अपनी वीणा बजाकर संसार में वाणी और ज्ञान का संचार किया.
5/6
मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माना जाता है. इसीलिए इस दिन छात्र और शिक्षक सरस्वती पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान और विद्या की प्रार्थना करते हैं.
मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माना जाता है. इसीलिए इस दिन छात्र और शिक्षक सरस्वती पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान और विद्या की प्रार्थना करते हैं.
6/6
बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन कोई नया काम शुरू करने, विवाह करने या किसी भी प्रकार के नए काम को आरंभ करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है.
बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन कोई नया काम शुरू करने, विवाह करने या किसी भी प्रकार के नए काम को आरंभ करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है.
Published at : 15 Nov 2025 04:20 PM (IST)
Tags :
Mother Saraswati New Year 2026 Basant Panchami 2026

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा, अक्षर पटेल ने वेरेन्ने को किया बोल्ड; मजबूत स्थिति में टीम इंडिया
साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा, अक्षर पटेल ने वेरेन्ने को किया बोल्ड; मजबूत स्थिति में टीम इंडिया
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा, अक्षर पटेल ने वेरेन्ने को किया बोल्ड; मजबूत स्थिति में टीम इंडिया
साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा, अक्षर पटेल ने वेरेन्ने को किया बोल्ड; मजबूत स्थिति में टीम इंडिया
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Embed widget