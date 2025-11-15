Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर क्यों की जाती है मां सरस्वती की पूजा?

बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और ज्ञान, कला व बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, और कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पतंग बाजी का आनंद लेते हैं. यह पर्व प्रकृति के नवीनीकरण और नई शुरुआत का भी उत्सव है.