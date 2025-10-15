बुधवार को भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं, और बुध ग्रह उनके कारक देव माने जाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिस दिन माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था, उस दिन बुध देव भी कैलास में उपस्थित थे. इसी कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार को गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है.