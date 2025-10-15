हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मBudhwar Upay: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें? जानिए पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती

Budhwar Upay: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें? जानिए पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती

Budhwar Ganesh Puja: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है. गणेश पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानें गणेश पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती के बारे में.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 15 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Budhwar Ganesh Puja: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है. गणेश पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानें गणेश पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती के बारे में.

बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित

1/6
गणेश जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता (बाधाओं को दूर करने वाला) माना जाता है, और वे शिव और पार्वती के पुत्र हैं. उन्हें ज्ञान, बुद्धि, कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है. हाथी जैसा सिर, एक दांत और बड़ा पेट उनकी प्रमुख पहचान है.
गणेश जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता (बाधाओं को दूर करने वाला) माना जाता है, और वे शिव और पार्वती के पुत्र हैं. उन्हें ज्ञान, बुद्धि, कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है. हाथी जैसा सिर, एक दांत और बड़ा पेट उनकी प्रमुख पहचान है.
2/6
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं, और बुध ग्रह उनके कारक देव माने जाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिस दिन माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था, उस दिन बुध देव भी कैलास में उपस्थित थे. इसी कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार को गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है.
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं, और बुध ग्रह उनके कारक देव माने जाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिस दिन माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था, उस दिन बुध देव भी कैलास में उपस्थित थे. इसी कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार को गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है.
3/6
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हरे वस्त्र पहनें. इसके बाद एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें. आप चाहें तो श्री गणेश यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं. गणेश जी को स्नान कराकर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं.
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हरे वस्त्र पहनें. इसके बाद एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें. आप चाहें तो श्री गणेश यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं. गणेश जी को स्नान कराकर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं.
4/6
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। यह दिन बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक ग्रह बुध से भी संबंधित है, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा से इन क्षेत्रों में लाभ होता है. इसके अलावा, यह धन और समृद्धि लाता है और मनोकामनाएं पूरी करता है.
बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और बुध ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। यह दिन बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक ग्रह बुध से भी संबंधित है, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा से इन क्षेत्रों में लाभ होता है. इसके अलावा, यह धन और समृद्धि लाता है और मनोकामनाएं पूरी करता है.
5/6
बुधवार को भगवान गणेश की आरती करने के लिए, सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक दीया, धूप और भोग (जैसे मोदक) रखें. फिर, गणेश जी की आरती
बुधवार को भगवान गणेश की आरती करने के लिए, सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक दीया, धूप और भोग (जैसे मोदक) रखें. फिर, गणेश जी की आरती "जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा" गाएं, जिसमें माता पार्वती और पिता महादेवा का उल्लेख हो. आप आरती के साथ "ऊँ वक्रतुण्ड महाकाय..." मंत्र का जाप भी कर सकते हैं.
6/6
बुधवार को भगवान गणेश को मोदक, गुड़, दूर्वा और हरे रंग की वस्तुएं जैसे हरी मूंग या हरा चारा अर्पित करना चाहिए. मोदक और दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, गुड़ चढ़ाने से धन-धान्य की वृद्धि होती है और हरी वस्तुओं का दान करने से करियर में तरक्की मिलती है.
बुधवार को भगवान गणेश को मोदक, गुड़, दूर्वा और हरे रंग की वस्तुएं जैसे हरी मूंग या हरा चारा अर्पित करना चाहिए. मोदक और दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, गुड़ चढ़ाने से धन-धान्य की वृद्धि होती है और हरी वस्तुओं का दान करने से करियर में तरक्की मिलती है.
Published at : 15 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Lord Ganesha Ganesh Puja Budhwar

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
इंडिया
JDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, BJP से नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज
JDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज
स्पोर्ट्स
ODI Record: भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
इंडिया
JDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, BJP से नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज
JDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज
स्पोर्ट्स
ODI Record: भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
इंडिया
'राहुल गांधी ने 33% हिस्सेदारी की बात कही थी', बिहार चुनाव को लेकर CEC बैठक में खरगे के सामने महिलाओं का हंगामा
'राहुल गांधी ने 33% हिस्सेदारी की बात कही थी', CEC बैठक में खरगे के सामने महिलाओं का हंगामा
ट्रेंडिंग
अंतरिक्ष से दिखा अटलांटिक का अद्भुत नजारा! देखकर आपको भी नहीं आएगा यकीन- यूजर्स भी हैरान
अंतरिक्ष से दिखा अटलांटिक का अद्भुत नजारा! देखकर आपको भी नहीं आएगा यकीन- यूजर्स भी हैरान
लाइफस्टाइल
जिंदगी में होना है कामयाब तो हमेशा याद रखें कलाम की ये बातें, पढ़ें टॉप-10 कोट्स
जिंदगी में होना है कामयाब तो हमेशा याद रखें कलाम की ये बातें, पढ़ें टॉप-10 कोट्स
यूटिलिटी
सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?
सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget