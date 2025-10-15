एक्सप्लोरर
Budhwar Upay: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करें? जानिए पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती
Budhwar Ganesh Puja: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है. गणेश पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानें गणेश पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती के बारे में.
बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Tags :Lord Ganesha Ganesh Puja Budhwar
धर्म
8 Photos
कुलदेवी-देवता की नाराजगी के 8 संकेत, घर में दिखें ये लक्षण तो हो जाए सावधान! देखें फोटो
धर्म
6 Photos
हनुमान भक्तों के लिए प्रेमानंद महाराज ने बताया सरल उपाय, राम-नाम से होंगे दर्शन! देखें फोटो
धर्म
6 Photos
विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें ? प्रेमानंद महाराज जी ने बताएं कई अचूक उपाय
धर्म
6 Photos
छठ पूजा में कोसी का क्या महत्व होता है, आंगन में कैसी होती है इसकी पूजा, जानें पूरा नियम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में फिर 'मराठी बनाम गैर-मराठी' विवाद, दिवाली की दुकान लगाने पर महिलाओं के बीच झड़प
इंडिया
JDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज
स्पोर्ट्स
भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion