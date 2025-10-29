Budhwar Upay: बुधवार को करें गणेश जी से जुड़े खास उपाय, जानें गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने का अचूक तरीका!

बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन विधि विधान से उनकी पूजा करने पर जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं. बुधवार और अष्टमी के संयोग पर किसी भी गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, एक कटोरी में हरे मूंग, गुड़ की एक बट्टी और पांच बेलपत्र रखकर, इसे व्यक्ति के ऊपर इक्कीस बार उतारकर, सीधे हाथ से रखकर अष्टमी तिथि पर पूजा करने से लाभ हो सकता है.