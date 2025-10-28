हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मVivah Muhurat 2025: इस बार देवउठनी एकादशी पर सूर्य की चाल है खराब, उस दिन नहीं होगी शादियां

Vivah Muhurat 2025: इस बार देवउठनी एकादशी पर सूर्य की चाल है खराब, उस दिन नहीं होगी शादियां

Dev Uthani Ekadashi Vivah Muhurat 2025: विवाह मुहूर्त 2025 में देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य की चाल के कारण शुभ कार्य वर्जित रहेंगे. इस दिन विवाह या मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 28 Oct 2025 07:39 PM (IST)
Dev Uthani Ekadashi Vivah Muhurat 2025: विवाह मुहूर्त 2025 में देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य की चाल के कारण शुभ कार्य वर्जित रहेंगे. इस दिन विवाह या मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे.

देवउठनी एकादशी 2025

1/6
ज्योतिष गणना के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जागेंगे, जिसके बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है.
ज्योतिष गणना के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जागेंगे, जिसके बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है.
2/6
हिंदू परंपरा में शुभ विवाह मुहूर्त की शुरुआत देवउठनी एकादशी से माना जाता है. लेकिन बीते साल की तरह इस बार भी बड़ी ग्यारस पर शादियां नहीं होंगी. कहते हैं कि ऐसा सूर्य के चाल के कारण हो रहा है.
हिंदू परंपरा में शुभ विवाह मुहूर्त की शुरुआत देवउठनी एकादशी से माना जाता है. लेकिन बीते साल की तरह इस बार भी बड़ी ग्यारस पर शादियां नहीं होंगी. कहते हैं कि ऐसा सूर्य के चाल के कारण हो रहा है.
3/6
हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 नवंबर 2025 शनिवार को देवउठनी ग्यारस आ रही है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह संपन्न हो जाता है. इसके अलावा इस दिन से हरि सब्जियां, भाजी, बेर और मौसमी फलों में आंवला का सेवन किया जाने लगता है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 नवंबर 2025 शनिवार को देवउठनी ग्यारस आ रही है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह संपन्न हो जाता है. इसके अलावा इस दिन से हरि सब्जियां, भाजी, बेर और मौसमी फलों में आंवला का सेवन किया जाने लगता है.
4/6
हिंदू धर्म में विवाह के लिए कुंडली में सूर्य की चाल देखी जाती है. जबकि इस बार ज्योतिषाचार्य पंडित के अनुसार देवउठनी एकादशी पर विवाह संपन्न नहीं हो सकती है.
हिंदू धर्म में विवाह के लिए कुंडली में सूर्य की चाल देखी जाती है. जबकि इस बार ज्योतिषाचार्य पंडित के अनुसार देवउठनी एकादशी पर विवाह संपन्न नहीं हो सकती है.
5/6
धार्मिक मान्यताओं है कि जब तक सूर्य वृश्चिक में राशि नहीं होते, तब तक शादियां शुरू नहीं होती. हालांकि इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है, इस दौरान सूर्य तुला राशि में रहेंगे, जबकि 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.
धार्मिक मान्यताओं है कि जब तक सूर्य वृश्चिक में राशि नहीं होते, तब तक शादियां शुरू नहीं होती. हालांकि इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है, इस दौरान सूर्य तुला राशि में रहेंगे, जबकि 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.
6/6
सूर्य के चाल के कारण इस बार देवउठनी एकादशी पर शादियां नहीं होंगी. ज्योतिषाचार्य के अनुसार जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, शादियां शुरू हो जाएंगीं.
सूर्य के चाल के कारण इस बार देवउठनी एकादशी पर शादियां नहीं होंगी. ज्योतिषाचार्य के अनुसार जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, शादियां शुरू हो जाएंगीं.
Published at : 28 Oct 2025 05:28 PM (IST)
Tags :
Dev Uthani Ekadashi 2025 Hindu Marriage Muhurat Surya Transit 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: 800 राहत केंद्र, 140 तैराक नावों के साथ तैनात, CM नायडू ने लिया जायजा... आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा मोंथा चक्रवात
800 राहत केंद्र, 140 तैराक नावों के साथ तैनात, CM नायडू ने लिया जायजा... आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा मोंथा चक्रवात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
विश्व
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: 800 राहत केंद्र, 140 तैराक नावों के साथ तैनात, CM नायडू ने लिया जायजा... आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा मोंथा चक्रवात
800 राहत केंद्र, 140 तैराक नावों के साथ तैनात, CM नायडू ने लिया जायजा... आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा मोंथा चक्रवात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
विश्व
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
क्रिकेट
कुलदीप यादव बैठेंगे बाहर! पहले टी20 में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन; इरफान पठान ने की प्रिडिक्शन
कुलदीप यादव बैठेंगे बाहर! पहले टी20 में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन; इरफान पठान ने की प्रिडिक्शन
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
आधार अपडेट के लिए अब नहीं ढूंढना होगा सेंटर का पता, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये काम
आधार अपडेट के लिए अब नहीं ढूंढना होगा सेंटर का पता, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये काम
जनरल नॉलेज
पानी या कुछ और... सूरज पर किस चीज की होती है बारिश? स्टडी में हुआ खुलासा
पानी या कुछ और... सूरज पर किस चीज की होती है बारिश? स्टडी में हुआ खुलासा
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget