हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 नवंबर 2025 शनिवार को देवउठनी ग्यारस आ रही है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह संपन्न हो जाता है. इसके अलावा इस दिन से हरि सब्जियां, भाजी, बेर और मौसमी फलों में आंवला का सेवन किया जाने लगता है.