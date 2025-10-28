एक्सप्लोरर
Vivah Muhurat 2025: इस बार देवउठनी एकादशी पर सूर्य की चाल है खराब, उस दिन नहीं होगी शादियां
Dev Uthani Ekadashi Vivah Muhurat 2025: विवाह मुहूर्त 2025 में देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य की चाल के कारण शुभ कार्य वर्जित रहेंगे. इस दिन विवाह या मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे.
देवउठनी एकादशी 2025
Published at : 28 Oct 2025 05:28 PM (IST)
धर्म
