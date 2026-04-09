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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मवरुथिनी एकादशी 2026 पर भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो भगवान हो जाएंगे नाराज!

वरुथिनी एकादशी 2026 पर भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो भगवान हो जाएंगे नाराज!

वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते है, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित दिन है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस दिन कुछ ऐसे काम करने से बचें, जो गलत हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 09 Apr 2026 08:39 AM (IST)
वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते है, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित दिन है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस दिन कुछ ऐसे काम करने से बचें, जो गलत हैं?

वरुथिनी एकादशी 2026 व्रत नियम

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हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से जन्मों-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है. वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है. इस साल यह एकादशी 13 अप्रैल 2026 को सुबह 1.16 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1.08 पर समाप्त होगी.
हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से जन्मों-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है. वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है. इस साल यह एकादशी 13 अप्रैल 2026 को सुबह 1.16 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1.08 पर समाप्त होगी.
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वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने के साथ विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. हालांकि धार्मिक ग्रंथों में वरुथिनी एकादशी पर कुछ कामों को करने की मनाही है, इन कार्यों को करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने के साथ विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. हालांकि धार्मिक ग्रंथों में वरुथिनी एकादशी पर कुछ कामों को करने की मनाही है, इन कार्यों को करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
Published at : 09 Apr 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Goddess Laxmi #ekadashi Varuthini Ekadashi 2026

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