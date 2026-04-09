वरुथिनी एकादशी 2026 पर भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो भगवान हो जाएंगे नाराज!

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से जन्मों-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है. वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है. इस साल यह एकादशी 13 अप्रैल 2026 को सुबह 1.16 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1.08 पर समाप्त होगी.