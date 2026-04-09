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वरुथिनी एकादशी 2026 पर भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो भगवान हो जाएंगे नाराज!
वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते है, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित दिन है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस दिन कुछ ऐसे काम करने से बचें, जो गलत हैं?
वरुथिनी एकादशी 2026 व्रत नियम
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Published at : 09 Apr 2026 08:39 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion