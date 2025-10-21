Tulsi Vivah 2025: 2 या 3 नवंबर 2025 कब है तुलसी विवाह? जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

परंपरा और व्रत: वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचानते ही उन्हें शालिग्राम बनने का शाप दिया और स्वयं तुलसी के रूप में जन्म लिया. भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति देखकर वरदान दिया कि उनका विवाह हर वर्ष शालिग्राम के साथ होगा. तभी से तुलसी विवाह की यह परंपरा श्रद्धा और विधि-व्यवस्था के साथ मनाई जाती है.