तुलसी विवाह के दिन लोग अपने घर के आंगनों में मंडप लगाकर, तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाते हैं. उन्हें चुनरी, कंगन और बिंदी आदि से तैयार करते हैं. इसके बाद भगवान शालिग्राम को भी वर रूप में सजाया जाता है. फिर पूरी वैवाहिक तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा को संपन्न किया जाता है. मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ सरल उपाय करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती है. आइए जानते हैं उपाय.