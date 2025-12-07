एक्सप्लोरर
रविवार के दिन करें इस विधि से भगवान सूर्य की पूजा, मान-सम्मान में होगी बढ़ोतरी!
Sunday Puja: हिंदू धर्म में हर तिथि और हर दिन किसी न किसी देवता और भगवान को समर्पित है. ग्रहों के राजा भगवान सूर्य को रविवार का दिन समर्पित है. इस विधि से करें, भगवान सूर्य की पूजा बढ़ेगी प्रतिष्ठा.
रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है
07 Dec 2025
