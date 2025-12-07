रविवार के दिन करें इस विधि से भगवान सूर्य की पूजा, मान-सम्मान में होगी बढ़ोतरी!

सूर्य देव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ, धुले हुए वस्त्र पहनें. उसके बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, लाल फूल और थोड़े से अक्षत डालें. पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, उगते सूर्य को "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं. जल की धार बनाते समय सूर्य की किरणों को जरूर देखें.