हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मरविवार के दिन करें इस विधि से भगवान सूर्य की पूजा, मान-सम्मान में होगी बढ़ोतरी!

रविवार के दिन करें इस विधि से भगवान सूर्य की पूजा, मान-सम्मान में होगी बढ़ोतरी!

Sunday Puja: हिंदू धर्म में हर तिथि और हर दिन किसी न किसी देवता और भगवान को समर्पित है. ग्रहों के राजा भगवान सूर्य को रविवार का दिन समर्पित है. इस विधि से करें, भगवान सूर्य की पूजा बढ़ेगी प्रतिष्ठा.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 07 Dec 2025 06:30 AM (IST)
Sunday Puja: हिंदू धर्म में हर तिथि और हर दिन किसी न किसी देवता और भगवान को समर्पित है. ग्रहों के राजा भगवान सूर्य को रविवार का दिन समर्पित है. इस विधि से करें, भगवान सूर्य की पूजा बढ़ेगी प्रतिष्ठा.

रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है

1/6
हर तिथि और हर दिन किसी न किसी देवता और भगवान को समर्पित है. ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव को रविवार का दिन समर्पित है. मान्यता है कि रविवार के दिन पूरी विधि-विधान के साथ पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. ऐसे में अगर आप मान-सम्मान में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो करें इस विधि से पूजा.
हर तिथि और हर दिन किसी न किसी देवता और भगवान को समर्पित है. ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव को रविवार का दिन समर्पित है. मान्यता है कि रविवार के दिन पूरी विधि-विधान के साथ पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. ऐसे में अगर आप मान-सम्मान में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो करें इस विधि से पूजा.
2/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है. यह पूजा घर के सभी परेशानियों को दूर करती है, अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है, और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति बढ़ती है. यह पूजा घर के सभी परेशानियों को दूर करती है, अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है, और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है.
3/6
सूर्य देव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ, धुले हुए वस्त्र पहनें. उसके बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, लाल फूल और थोड़े से अक्षत डालें. पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, उगते सूर्य को
सूर्य देव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ, धुले हुए वस्त्र पहनें. उसके बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, लाल फूल और थोड़े से अक्षत डालें. पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, उगते सूर्य को "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं. जल की धार बनाते समय सूर्य की किरणों को जरूर देखें.
4/6
रविवार को सूर्य देव की पूजा के लिए आप गुड़, गेहूं, लाल फल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, साथ ही लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल चंदन भी अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग की वस्तुएं प्रिय होती हैं, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप जल में रोली और चावल मिलाकर अर्घ्य दे सकते हैं.
रविवार को सूर्य देव की पूजा के लिए आप गुड़, गेहूं, लाल फल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, साथ ही लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल चंदन भी अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग की वस्तुएं प्रिय होती हैं, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप जल में रोली और चावल मिलाकर अर्घ्य दे सकते हैं.
5/6
रविवार को मान-सम्मान और सुख-समृद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते समय
रविवार को मान-सम्मान और सुख-समृद्धि के लिए सूर्य देव की पूजा करते समय "ॐ जय सूर्य भगवान" वाली आरती पढ़नी चाहिए, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ आरोग्य और धन-धान्य की प्राप्ति होती है.
6/6
मान-सम्मान में वृद्धि के लिए सूर्य देव से जुड़ी वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और नमक का दान करना चाहिए, जिससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है; यह दान किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को किया जा सकता है.
मान-सम्मान में वृद्धि के लिए सूर्य देव से जुड़ी वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और नमक का दान करना चाहिए, जिससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है; यह दान किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को किया जा सकता है.
Published at : 07 Dec 2025 06:30 AM (IST)
Tags :
Sunday Puja Lord Surya Sunday Worship

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल- वीडियो वायरल
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget