वे कहते हैं कि जब हम स्वयं को ईश्वर और समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है. सेवा भावना से अहंकार घटता है और मन में संतुलन आता है. दूसरों की मदद करना स्वयं को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है.