हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मStress Relief: अगर आपके जीवन में है तनाव, कैसे करें दूर, जानें क्या कहते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर

Stress Relief: अगर आपके जीवन में है तनाव, कैसे करें दूर, जानें क्या कहते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर

Sri Sri Ravi Shankar: आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि तनाव मन की अशांति है. ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से इसे दूर किया जा सकता है. शांत मन से जीवन सुखी बनता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 01 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Sri Sri Ravi Shankar: आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि तनाव मन की अशांति है. ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से इसे दूर किया जा सकता है. शांत मन से जीवन सुखी बनता है.

तनाव मिटाने के उपाय

1/6
श्री श्री रवि शंकर जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं. वे ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के माध्यम से पूरे विश्व में अध्यात्म और तनाव मुक्त समाज का अभियान चलाते हैं. वे अब तक लगभग 45 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं.
श्री श्री रवि शंकर जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं. वे ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के माध्यम से पूरे विश्व में अध्यात्म और तनाव मुक्त समाज का अभियान चलाते हैं. वे अब तक लगभग 45 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं.
2/6
रविशंकर का कहना है कि तनाव सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थिति भी है. जब मन अस्थिर और विचारों से भरा होता है, तो व्यक्ति तनाव महसूस करता है. उनका कहना है कि ध्यान और प्राणायाम जैसे उपाय मन को शांत कर सकते हैं.
रविशंकर का कहना है कि तनाव सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थिति भी है. जब मन अस्थिर और विचारों से भरा होता है, तो व्यक्ति तनाव महसूस करता है. उनका कहना है कि ध्यान और प्राणायाम जैसे उपाय मन को शांत कर सकते हैं.
3/6
श्री श्री रविशंकर ध्यान और प्राणायाम को तनावमुक्त जीवन की कुंजी मानते हैं. नियमित ध्यान से मन स्थिर रहता है और प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है. इससे मानसिक शांति और प्रसन्नता बनी रहती है.
श्री श्री रविशंकर ध्यान और प्राणायाम को तनावमुक्त जीवन की कुंजी मानते हैं. नियमित ध्यान से मन स्थिर रहता है और प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है. इससे मानसिक शांति और प्रसन्नता बनी रहती है.
4/6
वे कहते हैं कि जब हम स्वयं को ईश्वर और समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है. सेवा भावना से अहंकार घटता है और मन में संतुलन आता है. दूसरों की मदद करना स्वयं को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है.
वे कहते हैं कि जब हम स्वयं को ईश्वर और समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है. सेवा भावना से अहंकार घटता है और मन में संतुलन आता है. दूसरों की मदद करना स्वयं को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है.
5/6
रविशंकर कहते हैं कि सद्गुरु के संग रहने, उनके विचार सुनने और उनके मार्गदर्शन में चलने से जीवन में स्पष्टता आती है. सद्गुरु का सान्निध्य मन को स्थिरता और दिशा देता है, जिससे तनाव स्वतः कम होता है.
रविशंकर कहते हैं कि सद्गुरु के संग रहने, उनके विचार सुनने और उनके मार्गदर्शन में चलने से जीवन में स्पष्टता आती है. सद्गुरु का सान्निध्य मन को स्थिरता और दिशा देता है, जिससे तनाव स्वतः कम होता है.
6/6
उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक संगठन, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, व्यक्ति को सामूहिक साधना और सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं. उनका मानना है कि कार्यक्रमों में भाग लेने से मानसिक शांति, आत्मबल और आनंद का अनुभव होता है.
उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक संगठन, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, व्यक्ति को सामूहिक साधना और सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं. उनका मानना है कि कार्यक्रमों में भाग लेने से मानसिक शांति, आत्मबल और आनंद का अनुभव होता है.
Published at : 01 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Tags :
Sri Sri Ravi Shankar Stress Relief Tips Spiritual Guidance

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
यूटिलिटी
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget