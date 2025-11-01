एक्सप्लोरर
Stress Relief: अगर आपके जीवन में है तनाव, कैसे करें दूर, जानें क्या कहते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर
Sri Sri Ravi Shankar: आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि तनाव मन की अशांति है. ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से इसे दूर किया जा सकता है. शांत मन से जीवन सुखी बनता है.
तनाव मिटाने के उपाय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Nov 2025 06:30 AM (IST)
धर्म
6 Photos
अगर आपके जीवन में है तनाव, कैसे करें दूर, जानें क्या कहते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर
धर्म
6 Photos
Saturday Morning Motivation: नवंबर महीने का पहला शनिवार, शनिदेव की शिक्षा जीवन जीने का तरीका सिखाएगी!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion