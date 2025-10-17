15 हजार किलों से बना मां लक्ष्मी का ये मंदिर! दर्शन मात्र से होती सभी मनोकामनाएं पूरी!

देशभर में दीवाली का त्योहार बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 20 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है. मां लक्ष्मी को धन और दौलत की देवी माना जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी के दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ रहती है. ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण भारत में है, जो सोने से बना है और दूर-दूर से भक्त मां लक्ष्मी के इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं.