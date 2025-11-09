एक्सप्लोरर
Silver Jewelry for Babies: बच्चों की सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है चांदी का चेन, जानें इस रहस्य को
Silver Jewelry for Babies: हिंदू परंपरा में बच्चों को चांदी पहनाना शुभ माना गया है. यह नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष से बचाता है, मानसिक शांति देता है और स्वास्थ्य व सौभाग्य बढ़ाने में सहायक होता है.
बच्चों के लिए चांदी का महत्व
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Nov 2025 09:55 PM (IST)
धर्म
5 Photos
Palmistry: पुरुषों और महिलाओं के हस्तरेखा में क्या है अंतर? जानिए यहां हस्तरेखा विज्ञान से
धर्म
6 Photos
Brahma Muhurta Morning Ritual: ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बनते हैं भाग्यशाली, ये है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
धर्म
8 Photos
Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व
धर्म
6 Photos
ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement
धर्म
5 Photos
Palmistry: पुरुषों और महिलाओं के हस्तरेखा में क्या है अंतर? जानिए यहां हस्तरेखा विज्ञान से
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion