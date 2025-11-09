हिंदू धर्म में यह आम परंपरा है कि नवजात से लेकर छोटे बच्चों तक को चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं. चांदी की चेन, पायल या माला शुभ माना जाता है. इसका ज्योतिषशास्त्र और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है. यही कारण है कि अन्नप्राशन के समय भी बच्चों को चांदी के बर्तन में पहला अन्न खिलाया जाता है.